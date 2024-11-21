Минобороны: Российский офицер с помощью захваченной карты отразил атаку ВСУ

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Лейтенант Петров во время зачистки его штурмовым отрядом украинских блиндажей нашёл секретную карту с информацией о передвижениях противника. Внимательно изучив её, офицер решил устроить ВСУ засаду на их же территории.
О подвиге российского командира рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Его отряд скрытно занял позицию на пересечении двух дорог, куда, согласно карте, должны были переместиться две диверсионно-разведывательные группы украинских неонацистов. Когда противник появился на указанном рубеже, штурмовики лейтенанта Петрова уничтожили вражеских солдат огнём из бесшумного оружия.
Ещё один подвиг лейтенант совершил в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении. Десантный взвод под его управлением вступил в бой с противником, а сам он корректировал огонь артиллерии. В результате были уничтожены до 50 украинских солдат и три танка.
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Александр Бойцов