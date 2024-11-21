Попытка удара по Ейску Storm Shadow, окружение ВСУ под Курском, штурмы на Купянском направлении: последние новости СВО

Минувшей ночью ракетная опасность была объявлена в Ейске. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. В Курской области продолжаются активные бои – ВСУ лишаются техники и личного состава. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».