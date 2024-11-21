Попытка удара по Ейску Storm Shadow, окружение ВСУ под Курском, штурмы на Купянском направлении: последние новости СВО

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Минувшей ночью ракетная опасность была объявлена в Ейске. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. В Курской области продолжаются активные бои – ВСУ лишаются техники и личного состава. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В приграничной зоне Сумской области ракетные войска ВС РФ нанесли удар по месту сосредоточения резервов ВСУ, в результате чего были уничтожены десятки украинских солдат и значительное количество техники. Ключевым событием дня стало полное освобождение Ольговского леса, где была ликвидирована вся окружённая группировка ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В ходе зачистки была обнаружена группа из 13 военнослужащих ВСУ, пытавшаяся покинуть окружение. В результате перестрелки двое оккупантов были уничтожены, а остальные 11 сдались в плен. В общей сложности в плену находятся 472 военнослужащих ВСУ. За сутки российские войска в Курской области продвинулись на два километра.
На посёлок Марьино, расположенный в Курской области всего в 50 километрах от границы с Сумской областью, было совершено 12 попыток удара с использованием ракет Storm Shadow со стороны украинских военных. Военный эксперт Борис Рожин предполагает, что ракеты были запущены с воздушных платформ из Черниговской области. Однако, по информации военкоров на местах, все пуски были успешно перехвачены. Кроме того, ещё четыре ракеты Storm Shadow были сбиты недалеко от Ейска. Попытка атаки на аэродром в Краснодаре также завершилась неудачей.
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Донецкое направление
ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки. Военный эксперт Борис Рожин отмечает: что противник не ожидал такого смелого манёвра и был вынужден отступить, оставив раненых и технику.
В настоящее время продолжается зачистка и закрепление на занятых позициях, а также подготовка к дальнейшим действиям. Севернее, в Торецке, наступает кульминация городских боёв. Украинские военные признают, что российские войска продвигаются в высотной застройке в центре города.
В Часове Яре ВС РФ, пробравшись в центр города, наступают к многоэтажным зданиям. Вооружённые силы Украины пытаются сдерживать натиск с помощью дронов, артиллерии и ночных беспилотников «Баба-яга».
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Кураховское направление
В настоящее время российские военные продолжают наступление на кураховском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты «Русской весны», ссылаясь на украинского аналитика. По его словам, ВС РФ захватили Екатериновку и Дальнее на этом фронте. Кроме того, российские войска также укрепились в Раздольном.
Купянское направление
Подразделения группировки войск «Запад» на купянском направлении успешно провели операцию против 14-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, в ходе которой было уничтожено до 20 штурмовиков, а один из них взят в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, российские войска нанесли удары по позициям противника в районах населённых пунктов Копанки, Григоровки и Терны, в результате чего были ликвидированы до 20 солдат ВСУ.
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Запорожское направление
Украинские военные попытались атаковать подстанцию в Мелитополе с помощью беспилотника, но дрон был сбит. Эта атака вызвала короткое замыкание в городе, сообщили местные власти. Кроме того, по информации председателя комиссии по вопросам суверенитета и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, ВСУ также заминировали участок фронта в Орехове, при этом он отметил продвижение российских войск на запорожском направлении.
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Анастасия Хохлова