Рогов: ВС РФ продвигаются на запорожском направлении

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления, рассказал «Соловьев Live» представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Запорожский фронт — тут есть подвижки. Времевское направление скоро поменяет название: становится Велико-Новоселовским. К Времевке все ближе подходит фронт, этот фронт даже обходит ее с севера. Степной простор позволяет наступать не только с юга на север, но и с востока на запад», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией».Чиновник добавил, что российские войска проламывают оборону противника.
Перед этим сообщалось, что под Белгородом в результате атаки со стороны Украины пострадала 15-летняя девушка-подросток. Ребенка отвезли в больницу.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также:
«Нам лгут?»: на Украине поблагодарили журналиста Карлсона за правду об СВО
В США заявили, что Россия имеет право бить по НАТО
В ВСУ заявили о нехватке живой силы и опытного командования
Никита Кротов