Солдат ВС РФ: ликвидация польских наемников случилась во время их чаепития

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Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» ликвидировали наемников из Польши во время их чаепития. Этим поделился с РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра».
По словам Сазонова, его группа подошла к опорному пункту польских наемников внезапно. Один из солдат пил чай, когда его окружили российские военные. Наемникам дали сигнал поднять руки и сдаться, однако только один последовал приказу. Второй начал отстреливаться, после чего российские бойцы ликвидировали врага.
Сазонов рассказал, что среди наемников только 15-20% имеют серьезную подготовку. Также он отметил, что в отличии от ВСУ, у иностранных военных гораздо лучшее вооружение, амуниция и техника.
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