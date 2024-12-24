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Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, включая Херсонское, Запорожское, Донецкое, Краснолиманское, Купянское, Угледарское, Покровское и Курское направления. Наиболее интенсивные бои ведутся в районах Антоновского моста, Белозерки, Торецка, Часов Яра, Тернов, Купянска, Великой Новоселки, Покровска и Кругленького. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 24 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
Киевское командование приняло решение оставить свои подразделения в Курской области до февраля. В российскую зону были переброшены новые войска, вероятно, с целью удержания Суджи. Наблюдаются проблемы с численностью личного состава: только за последние сутки было уничтожено до 300 военнослужащих. Повреждены несколько единиц техники, включая танк Abrams и боевые машины пехоты Bradley, Marder и CV-90.
Южнее Суджи, несмотря на «упорное сопротивление противника», также фиксируется его истощение из-за интенсивного огневого воздействия со стороны российских войск. Сложности с ротацией подразделений, вызванные постоянными обстрелами, приводят к ослаблению украинских позиций в районе Куриловки и севернее, в направлении Махновки.
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Херсонское направление
По данным украинских источников, российские войска увеличивают свою активность, что может указывать на подготовку к крупномасштабному наступлению. Особое внимание уделяется району Антоновского моста, где российские подразделения усилили свои позиции в дачных массивах на левом берегу Днепра. Этот участок рассматривается как потенциальный плацдарм для переправы через реку и последующих атак на правый берег, включая населённые пункты Антоновка и Херсон.
Вблизи поймы Днепра продолжаются ожесточённые бои за контроль над островами в районе Белозерки. Владение этими островами позволит российским силам организовать десантные операции южнее Херсона. За последние сутки украинские войска нанесли 39 артиллерийских ударов, в результате которых в населенном пункте Каиры пострадали трое мирных жителей, включая ребенка.
Торецкое направление
В Торецке обе стороны накапливают силы в районе шахты «Торецкая», которая становится ключевой для обороны ВСУ. Подразделения ВС РФ контролируют подходы к шахте и наносят артиллерийские и авиаудары по позициям противника. ВСУ удерживают шахту как последний рубеж обороны.
Северское направление
На Северском участке российские войска уничтожили долговременную огневую точку в районе Белогоровки, где располагался контрольно-корректировочный пункт противника. По сообщениям с линии фронта, в этом районе продолжаются позиционные бои, стороны ведут артиллерийские дуэли и используют разведывательные дроны для корректировки огня.
Краснолиманское направление
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На Краснолиманском направлении отмечены тактические успехи российских войск в районе Тернов. Однако, несмотря на продвижение, ситуация здесь остаётся крайне сложной. Противник активно использует рельеф местности, рассредоточивает силы и наносит удары с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Плотность огня в этом районе остаётся высокой, что затрудняет дальнейшие наступательные действия.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска продолжают постепенно углубляться вдоль всей линии соприкосновения. В северной части Купянска они расширяют свои позиции на западном берегу реки Оскол, проводя операции по зачистке населённого пункта Двурчечная.
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Южнее Купянска активно создаётся новый плацдарм в районе села Сеньково, большая часть которого уже находится под контролем российских сил. Также продолжаются бои за село Загрызово, где, согласно оперативной информации, российские войска удерживают до половины территории населённого пункта.
Харьковское направление
На Харьковском фронте продолжаются позиционные столкновения в районе Волчанска и Липцев. Поступают сведения о боевых столкновениях в окрестностях Русской Лозовой и Слатино к северу от Харькова. Обстановка остаётся динамичной, стороны ведут артиллерийские дуэли и применяют бронетехнику.
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