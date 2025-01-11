Минобороны: Штатное оружие позволяет снайперам ВС РФ поражать цели сквозь стены

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Винтовки российских снайперов являются не только высокоточными, но и обладают большой пробивной силой. Штатное вооружение позволяет стрелкам поражать цели даже сквозь стены зданий.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в министерстве обороны РФ. В ведомстве привели в пример боевую работу снайперов отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север». Бойцы подразделения снайперов в режиме свободной охоты скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая действия штурмовых групп в пригранчных районах Курской области.
По словам заместителя командира снайперского взвода с позывным Айсман, незаменимым инструментом в их работе является тепловизор. Этот прибор позволяет обнаруживать цели в условиях плохой видимости, в тумане и сумерках.
Снайперская работа является универсальной. Они могут действовать как свободные охотники, разведчики, корректировщики огня, аа также прикрывают расчёты станковых гранатомётов, ведущих беглый огонь.
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«Благодаря калибру штатного вооружения снайперы могут поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий», — уточнили в оборонном ведомстве.
По словам заместителя командира снайперского взвода с позывным Айсман, незаменимым инструментом в их работе является тепловизор. Этот прибор позволяет обнаруживать цели в условиях плохой видимости, в тумане и сумерках.
Снайперская работа является универсальной. Они могут действовать как свободные охотники, разведчики, корректировщики огня, аа также прикрывают расчёты станковых гранатомётов, ведущих беглый огонь.
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Александр Бойцов