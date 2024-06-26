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Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности «Центра»

26 июня 2024, 08:29
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило МО РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате удара ВСУ
26 июня 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, расположенный в Великой Знаменке, полностью уничтожен. Это произошло в результате артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции. Уточняется, что специалистами ЗАЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе станции. Контроль окружающей среды ведётся в непрерывном режиме, радиационный фон не превышает допустимых значений.

Ранее сообщалось, что энергоблок и несколько подразделений ЗАЭС были обесточены в результате атаки ВСУ. Украинские войска регулярно обстреливают станцию и атакуют её при помощи беспилотников, нарушая функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС.

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#контроль
#станции
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#заэс
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В Москве приземлился Ил-76 с освобождёнными из украинского плена бойцами
26 июня 2024, 08:26

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Их освободили в рамках обмена военнопленными с Украиной.
Об этом утром 26 июня сообщили в министерстве обороны РФ. Каждая сторона освободила из плена по 90 военнослужащих. Обмен произошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Российских военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также будет оказана необходимая психологическая помощь.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения российских военнопленных на Родину. На видеозаписи бойцы благодарят Москву за вызволение и радуются возвращению в Россию. Они рассказывают, как сильно ожидали того дня, когда можно будет вернуться домой. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации Россия и Украина провели более 40 обменов военнопленными.

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#рф
#плен
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Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью
26 июня 2024, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Российская система противовоздушной обороны сбила над Смоленской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ. Над территорией Смоленской области уничтожены 2 беспилотника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
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#сво
#рф
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«В женской одежде»: Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя
Рогов: новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя под видом беженца
26 июня 2024, 06:56

Фото: istock / YakubovAlim

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Андрей Гнатов, который назначен новым командующим ВСУ, бежал из Мариуполя в 2022 году под видом беженца, информирует РИА Новости.
С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. В России Гнатов заочно приговорен к 28 годам колонии. Его обвиняют в военных преступлениях. По словам Рогова, именно по приказу Андрея Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.

«Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал он.

Председатель комиссии добавил, что Андрей Гнатов ответит по всей строгости российского закона.

Ранее сообщалось, что прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#солдат
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Взрывы прогремели в Николаеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
26 июня 2024, 04:12

Фото:istocks/Leonid Ikan

В городе Николаеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Других подробностей неизвестны. Власти не комментировали инцидент.

Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.

Также 25 июня в Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.

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#сво
#украина
#взрыв
#инцидент
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В украинских Сумах прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
26 июня 2024, 02:15

Фото:istocks/RamonCast

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы. Как сообщают украинские СМИ, это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.
По информации СМИ, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 22:56 по московскому времени. Власти региона взрыв пока не комментировали.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.

«Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка «скорых», с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ», – сказал Лебедев.
Ранее стало известно, что штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка.

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#украина
#взрыв
#сво
#сбу
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Российский актер и певец погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб актер и певец Пекцоркин
26 июня 2024, 02:09

Фото: istock / Diy13

Актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин в возрасте 56-ти лет скончался в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе театра, где артист трудился несколько лет.
Прощание с Пекцоркиным состоится 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска.

Михаил Пекцоркин являлся носителем горномарийского языка, он вошел в состав группы Горномарийского драмтеатра в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Артист работал в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле, после чего снова вернулся в драмтеатр. На СВО он ушел добровольцем.

Помимо актерской карьеры Пекцоркин известен как певец. Он выступал с сольными концертами, а также давал концерты на марийских национальных фестивалях. Отдельным его проектом стали каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking), которые он исполнял на горномарийском языке с целью его популяризации.

Ранее стало известно, что в ходе выполнения боевых задач на спецоперации погиб актер Леонид Гусаров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#певец
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#прощание
#артист
#сво
#смерть
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«Плата за близость к фронту»: Политик рассказал об отдыхе в Крыму
Олег Царёв: Кто не боится обстрелов в Крыму, сейчас отдыхают вдвое дешевле
26 июня 2024, 01:30

Фото: istock / Kseniia Ivanova

Крым недозагружен туристами, многие отели и гостиницы на этом фоне снижают цены. Как сейчас отдыхают на полуострове, рассказал политик Олег Царёв, проживающий в регионе.
В эфире «Царьграда» Царёв заявил, что гостей стало меньше, но многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он подчеркнул, что каждый турист самостоятельно взвешивает риски. Политик отметим, что очередь на въезде в Крым была ещё утром.

Также есть туристы, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.

«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил Царёв.
Он также прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, который после обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS сказал, что украинские войска будут продолжать бомбить весь полуостров, так как сегодня это якобы не является местом для отдыха, а зоной войны и легитимной целью для ВСУ.

«Даже на Украине такое людоедское выступление Михаила Подоляка вызвало неприятие. Его критиковали за циничность заявления, поскольку считали, что это идёт во вред самой Украине. Ведь до этого в Киеве подчёркивали, что удар якобы пришёлся по мирным кварталам случайно. А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским - и будем, мол, и дальше наносить, правильно делаем», — высказался политик.
Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским, подытожил Царёв.

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#крым
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#крымский сво
#всу
#вс рф
#туристы
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В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю
Пентагон: пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара
26 июня 2024, 00:50

Фото: istock / Phototreat

Пляж в Севастополе не являлся целью ракетного удара со стороны украинской армии. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель американского военного ведомства.
В ведомстве отметили, что Украина самостоятельно принимает решение, куда наносить удары.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. Ранее появилось видео из севастопольского кафе во время ракетного обстрела.

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#украина
#ракета
#всу
#удар
#обстрел
#севастополь
#крым
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