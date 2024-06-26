Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности «Центра»

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Штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило МО РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — указано в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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