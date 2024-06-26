Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью

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Российская система противовоздушной обороны сбила над Смоленской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ. Над территорией Смоленской области уничтожены 2 беспилотника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова