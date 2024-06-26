«В женской одежде»: Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Андрей Гнатов, который назначен новым командующим ВСУ, бежал из Мариуполя в 2022 году под видом беженца, информирует РИА Новости.
С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. В России Гнатов заочно приговорен к 28 годам колонии. Его обвиняют в военных преступлениях. По словам Рогова, именно по приказу Андрея Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.
Председатель комиссии добавил, что Андрей Гнатов ответит по всей строгости российского закона.
Ранее сообщалось, что прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал он.
Председатель комиссии добавил, что Андрей Гнатов ответит по всей строгости российского закона.
Ранее сообщалось, что прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова