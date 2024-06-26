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«В женской одежде»: Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

Рогов: новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя под видом беженца
26 июня 2024, 06:56
Фото: istock / YakubovAlim

Фото: istock / YakubovAlim

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Андрей Гнатов, который назначен новым командующим ВСУ, бежал из Мариуполя в 2022 году под видом беженца, информирует РИА Новости.
С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. В России Гнатов заочно приговорен к 28 годам колонии. Его обвиняют в военных преступлениях. По словам Рогова, именно по приказу Андрея Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.

«Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал он.



Председатель комиссии добавил, что Андрей Гнатов ответит по всей строгости российского закона.

Ранее сообщалось, что прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#солдат
Взрывы прогремели в Николаеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
26 июня 2024, 04:12

Фото:istocks/Leonid Ikan

В городе Николаеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Других подробностей неизвестны. Власти не комментировали инцидент.

Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.

Также 25 июня в Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.

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#украина
#взрыв
#инцидент
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В украинских Сумах прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
26 июня 2024, 02:15

Фото:istocks/RamonCast

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы. Как сообщают украинские СМИ, это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.
По информации СМИ, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 22:56 по московскому времени. Власти региона взрыв пока не комментировали.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.

«Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка «скорых», с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ», – сказал Лебедев.
Ранее стало известно, что штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка.

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#украина
#взрыв
#сво
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Российский актер и певец погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб актер и певец Пекцоркин
26 июня 2024, 02:09

Фото: istock / Diy13

Актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин в возрасте 56-ти лет скончался в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе театра, где артист трудился несколько лет.
Прощание с Пекцоркиным состоится 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска.

Михаил Пекцоркин являлся носителем горномарийского языка, он вошел в состав группы Горномарийского драмтеатра в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Артист работал в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле, после чего снова вернулся в драмтеатр. На СВО он ушел добровольцем.

Помимо актерской карьеры Пекцоркин известен как певец. Он выступал с сольными концертами, а также давал концерты на марийских национальных фестивалях. Отдельным его проектом стали каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking), которые он исполнял на горномарийском языке с целью его популяризации.

Ранее стало известно, что в ходе выполнения боевых задач на спецоперации погиб актер Леонид Гусаров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
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«Плата за близость к фронту»: Политик рассказал об отдыхе в Крыму
Олег Царёв: Кто не боится обстрелов в Крыму, сейчас отдыхают вдвое дешевле
26 июня 2024, 01:30

Фото: istock / Kseniia Ivanova

Крым недозагружен туристами, многие отели и гостиницы на этом фоне снижают цены. Как сейчас отдыхают на полуострове, рассказал политик Олег Царёв, проживающий в регионе.
В эфире «Царьграда» Царёв заявил, что гостей стало меньше, но многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он подчеркнул, что каждый турист самостоятельно взвешивает риски. Политик отметим, что очередь на въезде в Крым была ещё утром.

Также есть туристы, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.

«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил Царёв.
Он также прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, который после обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS сказал, что украинские войска будут продолжать бомбить весь полуостров, так как сегодня это якобы не является местом для отдыха, а зоной войны и легитимной целью для ВСУ.

«Даже на Украине такое людоедское выступление Михаила Подоляка вызвало неприятие. Его критиковали за циничность заявления, поскольку считали, что это идёт во вред самой Украине. Ведь до этого в Киеве подчёркивали, что удар якобы пришёлся по мирным кварталам случайно. А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским - и будем, мол, и дальше наносить, правильно делаем», — высказался политик.
Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским, подытожил Царёв.

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В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю
Пентагон: пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара
26 июня 2024, 00:50

Фото: istock / Phototreat

Пляж в Севастополе не являлся целью ракетного удара со стороны украинской армии. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель американского военного ведомства.
В ведомстве отметили, что Украина самостоятельно принимает решение, куда наносить удары.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. Ранее появилось видео из севастопольского кафе во время ракетного обстрела.

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#украина
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#всу
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Опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града»
Военкор Андроник показал кадры прощального залпа из подбитого дроном «Града»
26 июня 2024, 00:10

Фото: istock / Aterrassi

Ракетная система залпового огня выполнила «прощальный залп» после того, как ее подбил украинский беспилотник. Видео опубликовал военный корреспондент Михаил Андроник в Телеграм-канале.
Как сообщает военкор, дрон ВСУ смог поразить «Град». Машина выгорела полностью, а боекомплект не сдетонировал. Российские военнослужащие дивизиона «Лотос» не пострадали.

«Подождали, пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена», — написал Андроник.
Он уточнил, что бойцы ВС РФ подключили аккумулятор и запустили прощальный залп по врагу. Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.

Ранее сообщалось, что водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк Т-64 на позиции ВС России в районе Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела
Baza показала видео из кафе на пляже в Севастополе после удара ATACMS
25 июня 2024, 23:48

Фото: istock / possum1961

Некоторые отдыхающие на пляже в Учкуевке в Крыму во время атаки ВСУ бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Запись с бегущими от кассетной бомбардировки туристами опубликовал Телеграм-канал Baza.
На кадрах видно, как за пару секунд до обстрела в кафе находились несколько посетителей, официанты разносили заказы. После прогремевших взрывов, люди легли на пол, пытаясь спрятаться, один из официантов с разбега прыгнул под стол. Еще спустя несколько секунд через заведение начали пробегать отдыхавшие на пляже туристы, убегая на улицы подальше от береговой линии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее в Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#севастополь
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В России назвали способ предотвратить атаки на Севастополь
Военэксперт Клинцевич: атака на дроны НАТО предотвратит удары по Севастополю
25 июня 2024, 23:19

Фото: istock /DedMityay

Атака на дроны Североатлантического альянса предотвратит удары Вооруженных сил Украины по Севастополю. Об этом заявил российский военный эксперт Андрей Клинцевич, передает «Царьград».
Как утверждает эксперт, благодаря тому, что дроны НАТО способны изучить каждый метр территории Крыма, украинские войска могут составлять полетные задания для ракет. Эксперт считает, что воздействие на БПЛА остановит удары. Клинцевич также добавил, что воздействие не обязательно может быть уничтожением. По его словам, ВС РФ могут воздействовать на вражеские дроны радиотехническими средствами.

Вторым способом оказать влияние на работу беспилотников может быть объявление учений, которые вынудят НАТО изменить радиус полета БПЛА.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее в Госдуме ответили поговоркой на планы Кирилла Буданова* «отрезать» Крым от России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#крым
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МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена
25 июня 2024, 22:39

Фото: Минобороны РФ

Кадры возвращения бойцов ВС РФ из украинского плена опубликовало Минобороны России. По словам российских военных, они очень ждали этого дня, и передают приветы родным и близким.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об обмене в формате 90 на 90 между Россией и Украиной.
А между тем в Белгородской области изобрели боевую божью коровку-робота. Он весит 110 килограммов и может атаковать цель специальной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая за минуту делает пять тысяч оборотов. Механизмы защищают металлические пластины.

Изобретение представят в рамках чемпионата «Битва роботов 2024». В турнире поучаствуют больше 90 команд из разных государств. Первый этап турнира намечен на осень.

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