Дроны ВС РФ превратили логистику ВСУ в «ночной кошмар»
Расширение радиуса действия российских беспилотников привело к критическим сбоям в логистике Вооруженных сил Украины. Солдаты ВСУ в интервью The Wall Street Journal описали новую тактику ВС РФ с использованием дронов-«маток» как «ночной кошмар», парализующий поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.
Тяжелые беспилотники типа «матка» проникают на 20–30 км вглубь контролируемых ВСУ территорий, выпуская рои меньших FPV-дронов с взрывчаткой. Эти аппараты действуют как ретрансляторы, обеспечивая точное наведение даже за пределами прямой видимости операторов.
Подразделения на передовой часами ожидают доставки боеприпасов, воды и медикасов. Например, 225-я бригада ВСУ сообщила о задержках поставок на 24 часа и более. Раненых часто невозможно эвакуировать из-за угрозы атак на дорогах. Медицинские машины целенаправленно атакуются дронами-камикадзе. Постоянный мониторинг дорог дронами вынуждает ВСУ перемещаться только ночью, использовать маскировочные сети и заменять грузовики менее заметными легковыми автомобилями.
