В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма

Шеремет: Киев заплатит высокую цену за атаку на курорт в Крыму
Фото: iStock/ANGHI

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о последствиях для Киева после атаки на курортную зону в поселке Форос, пишет РИА Новости.



21 сентября Украина осуществила преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, используя беспилотные летательные аппараты, оснащенные фугасными боеприпасами.

«Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — сказал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Дарья Осипова

