В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма

22 сентября 2025, 07:14

Шеремет: Киев заплатит высокую цену за атаку на курорт в Крыму

Фото: iStock/ANGHI

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о последствиях для Киева после атаки на курортную зону в поселке Форос, пишет РИА Новости.





21 сентября Украина осуществила преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, используя беспилотные летательные аппараты, оснащенные фугасными боеприпасами.





«Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — сказал он.