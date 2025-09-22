В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по курортной зоне Крыма
Шеремет: Киев заплатит высокую цену за атаку на курорт в Крыму
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о последствиях для Киева после атаки на курортную зону в поселке Форос, пишет РИА Новости.
21 сентября Украина осуществила преднамеренную террористическую атаку на гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, используя беспилотные летательные аппараты, оснащенные фугасными боеприпасами.
«Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — сказал он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.