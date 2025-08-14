Боец РФ сбил украинский дрон и спас подразделение
Боец РФ Батырев уничтожил FPV-дрон ВСУ и спас подразделение
Гвардии старший сержант Олег Батырев предотвратил гибель личного состава, уничтожив FPV-дрон ВСУ. Тот направлялся к позициям российских войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.
Во время боевого дежурства Батырев обнаружил приближающийся беспилотник украинских боевиков.
«После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Олег получил задачу уничтожить БПЛА противника», — сообщили в ведомстве.Боец открыл прицельный огонь из стрелкового оружия, поразив дрон до подлёта к позициям. Взрыв произошёл в воздухе. Своевременные действия Батырева исключили возможные потери среди техники или военнослужащих РФ.
Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошли возгорание и разлив нефтепродуктов из-за падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Спасательные подразделения оперативно приступили к ликвидации огня и последствий утечки.