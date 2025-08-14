ВСУ несут огромные потери в Сумской области, штурмовики 95-й бригады пали духом

14 августа 2025, 07:13

Фото: iStock/Irina Piskova

Сумская область продолжает оставаться ареной интенсивных боевых действий, где украинские военные, согласно сообщениям российских силовых структур, несут значительные потери. Об этом пишет РИА Новости.