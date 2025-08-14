ВСУ несут огромные потери в Сумской области, штурмовики 95-й бригады пали духом
Сумская область продолжает оставаться ареной интенсивных боевых действий, где украинские военные, согласно сообщениям российских силовых структур, несут значительные потери. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, сообщается о снижении боеспособности и морального духа десантно-штурмовых подразделений 95-й бригады ВСУ.
По информации агентства, несмотря на тяжелые потери, командование ВСУ нацелено на восстановление утраченных позиций в регионе. В связи с этим, акцент будет сделан на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки, которые будут действовать при поддержке сил специальных операций и бронетехники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
