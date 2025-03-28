Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России

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Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, наиболее интенсивные действия ПВО зафиксированы в Воронежской области, где были сбиты 32 БПЛА. Также значительное количество беспилотников уничтожено в Саратовской области — 19, Курской области — 17 и Белгородской области — 6. Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Липецкой областью, а по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова