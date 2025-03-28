В России собрались реорганизовать бригады морской пехоты

16-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, включенная в базу сайта «Миротворец»* на Украине в 2021 году (она была совсем еще ребенком), обвинила ресурс в пособничестве террору. Девушка выразила свое недовольство в диалоге c ТАСС.