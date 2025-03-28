В России собрались реорганизовать бригады морской пехоты

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В России разрабатывается стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года, включая преобразование бригад морской пехоты в дивизии. В этом году, например, уже планируется создание двух дивизий. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Программа реорганизации, утвержденная Генштабом Минобороны, предполагает создание двух дивизий в 2025 году (включая 155-ю бригаду), еще двух — в 2026-м и еще одной — в 2027-м. Такие примеры привел президент РФ.
Затем он обратился к Михаилу Гудкову, назначенному на должность заместителя главкома ВМФ, и подчеркнул, что предстоит большая работа.
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Затем он обратился к Михаилу Гудкову, назначенному на должность заместителя главкома ВМФ, и подчеркнул, что предстоит большая работа.
«Будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки с учетом вашего опыта боевых действий в ходе командования и руководства 155-й бригадой морской пехоты ТОФ. Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуется в дивизии. Нужно подумать о вооружении, средствах связи и так далее», — отметил Путин, подчеркивая, что не сомневается в успехе намеченного.Ранее сообщалось, что выяснились новые детали дела о поджоге 22 машин на стоянке в Приморье. Прокуратура Приморского края рассказала о мотиве преступников, их вознаграждении от заказчика и наказании для поджигателя.
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Мария Моисеева