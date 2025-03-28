Фото: iStock/Blue Cat Studio
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью над территорией пяти муниципалитетов были успешно уничтожены дежурными силами ПВО более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
К счастью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Однако в одном из районов произошло возгорание сухой травы из-за падения фрагментов беспилотника, которое было оперативно ликвидировано.
Гусев также отметил, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. Обстановка продолжает оставаться под контролем, и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
В России собрались реорганизовать бригады морской пехоты
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
В МИД Украины раскрыли детали соглашения о прекращении огня в Черном море
Гусев также отметил, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. Обстановка продолжает оставаться под контролем, и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
В России собрались реорганизовать бригады морской пехоты
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
В МИД Украины раскрыли детали соглашения о прекращении огня в Черном море
Дарья Осипова