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Минобороны: Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами России

25 октября 2024, 15:40
Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима на российские регионы в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Были сбиты девять украинских беспилотников.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Курской, Орловской и Брянской областей. Все беспилотники были сбиты ракетчиками ПВО либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны уточнили, что над Курской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре дрона ВСУ. Ещё три сбили над территорией Брянской области, два — над Орловской областью. Других подробностей атаки БПЛА в оборонном ведомстве не привели.

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Кандидат в вице-президенты США сделал серьёзное признание об Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Киеву придётся уступить территории России
25 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине придётся в любом случае уступить территории России. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ходе встречи с избирателями в Мичигане.
Ему задали вопрос о том, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придётся принять решение об уступке своих территорий России. Вэнс ответил, что в конечном итоге Украине придётся это сделать.

После он добавил, что Штаты должны собрать вместе Россию и Украину, чтобы приступить к настоящей дипломатии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что находящаяся в состоянии войны Украина не может войти в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
МО: ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового пути
25 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка российских войск «Север» предотвратила попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащих сдался в плен.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают предпринимать активные и успешные действия по разгрому группировки ВСУ, вторгнувшейся на территорию Курской области.

Кроме того, северная группировка войск нанесла поражения нескольким формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

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#граница
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«Страна.ua»: У Хмельницкого из-за блокпостов ТЦК образовались огромные пробки
25 октября 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Хмельницкой области на западе Украины на дорогах образовались километровые пробки. Причиной остановки движения стали облавы, проводимые сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.).
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что очередь на въезде в областной центр состоит в основном из грузовых автомобилей. Местные жители говорят, что трафик движения тормозят совместные блокпосты, установленные полицейскими и военкомами из ТЦК.

Накануне сотрудники ТЦК перекрывали трассу Хмельницкий — Винница ради поиска мужчин призывного возраста. Усилены патрули военкомов и в самом Хмельницком. В последнее время рейды и облавы ТЦК проводят на развлекательных мероприятиях, в кафе, ресторанах и других общественных местах. Объясняется это срывами планов мобилизации.

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Путин призвал игнорировать заявления Запада об усталости от Украины
25 октября 2024, 13:50

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

России не следует обращать внимания на высказывания о том, что Запад якобы устал от боевых действий на Украине, и ни в коем случае не расслабляться.
Об этом в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что одновременно западные политики не устают твердить о необходимости нанесения стратегического поражения России. Также основные союзники Киева продолжают заявлять о том, что будут продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. Так что расслабляться определённо не стоит, заключил Владимир Путин.

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Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекает военных из КНДР
Сырский доложил Зеленскому, что Россия якобы использует военные силы КНДР
25 октября 2024, 13:49

Фото: iStock/ Dragos Condrea

Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил Зеленскому, что РФ якобы привлекла на СВО военных из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сообщении Александра Сырского в своих социальных сетях. Главком ВСУ доложил ему о якобы «привлечении Россией военных из Северной Кореи».

По данным украинской разведывательной группы, первая часть северокорейских военнослужащих якобы будут задействованы Российской Федерацией в зонах боевых действий с 27 или 28 октября.

Сейчас глава Украины призывает коллег с Запада отреагировать на полученную информацию не «закрытием глаз и растерянными комментариями», а путём оказания «ощутимого давления» на Пхеньян и Москву.

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ВС РФ бомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
25 октября 2024, 13:48

Фото: iStock/ Dragos Condrea

ВС РФ ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе города Курахово в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что сначала российские военные провели разведку в районе населённого пункта Разлив западнее Кураховки. Там был обнаружен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Затем командованием было принято решение нанести удар по объекту.

В результате авиационного удара с применением бомбы ФАБ-3000 удалось уничтожить пункт временной дислокации вместе с находящимися там военными ВСУ, самоходную установку и клад боекомплекта.

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ВС РФ сделали стремительный рывок и прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении
Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее Левадного
25 октября 2024, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на Времевском направлении Запорожской линии фронда, отбросив украинских военных и продвинувшись вперёд более чем на километр. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее, в середине октября, стало известно об освобождении населённого пункта Левадное на северо-востоке Запорожской области. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».

По словам Рогова, российским бойцам удалось одним стремительным рывком прорваться вперёд на более чем километр и сдвинуть тем самым оборону противника, который был вынужден отступить.

В настоящее время бойцы ВС РФ окапываются на новых позициях и закрепляют достигнутый успех.

Рогов напомнил, что продвижение на данном участке фронта позволит ВС РФ взять под контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

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#вс рф
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#владимир рогов
#сво
#оборона
#военные
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Пленным бойцам ВСУ отказали в эвакуации из Курской области
Shot: Пленным солдатам ВСУ отказали в эвакуации из Курской области
25 октября 2024, 12:50

Фото: iStock/ Olena_Z

Командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) отказало своим пленным бойцам в эвакуации из Курской области, сообщает «Shot».
При отражении семи контратак ночью 25 октября ВС РФ удалось взять четверых пленных солдат ВСУ. Часть из них оказались выходцами из колоний строгого режима, другие – мобилизованные.

Командование отправило их на штурм в качестве пушечного мяса, сообщают пленные украинцы. Оно также отказало им в эвакуации из зоны боевых действий.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. В приграничных окрестностях до сих пор ведутся бои. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Также 10 сентября поступила информация, что в приграничье Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабное контрнаступление.

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Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
25 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически.
Основные технические характеристики и особенности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» читайте в материале «Радио 1».

История создания ракеты «Кинжал»

Разработка российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» началась в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По данным СМИ, конструкторы решили использовать сверхзвуковой истребитель МиГ-31 в качестве носителя и разгонной ступени для аэробаллистической ракеты.

Предполагается, что основой для «Кинжала» послужила другая известная разработка — ракета «Искандер-М». Это решение позволило значительно сократить сроки создания нового воздушного гиперзвукового оружия.

Впервые общественность узнала о «Кинжале» 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин объявил о создании «высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов».

Он сообщил, что испытания комплекса прошли успешно и с 1 декабря 2017 года «Кинжал» начал нести опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Максимальная скорость ракеты «Кинжал»

Полутонные ракеты способны преодолевать расстояние свыше двух тысяч километров со скоростью до 12 Махов, что соответствует почти 15 тысячам километров в час.

Эта впечатляющая скорость значительно увеличивает их проникающую способность.

Они могут эффективно уничтожать не только современные военные корабли противника, но и любые хорошо защищенные цели на земле.

Фото: istockphoto/aapsky

Основные характеристики ракеты «Кинжал»

Точные технические и боевые характеристики гиперзвукового комплекса «Кинжал» находятся под грифом секретности.

Однако некоторые общедоступные данные о новейшем гиперзвуковом оружии России были опубликованы в СМИ, но отметим, что они не являются конкретными.

  • Максимальная дистанция полета ракеты «Кинжал»

Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 2000 до 3000 километров, что обеспечивает ему значительное стратегическое преимущество.

  • Радиус поражения ракеты «Кинжал»

Радиус поражения «Кинжала» составляет около 2000 километров, что позволяет ему эффективно действовать против как наземных, так и морских объектов противника.

  • Вес ракеты «Кинжал»

Общая масса ракеты «Кинжал» достигает 4,3 тонны, что свидетельствует о её мощной конструкции и боевой эффективности.

  • Масса боевой части ракеты «Кинжал»

Из общего веса около 500 кг отводится на боевую часть, что позволяет наносить значительный урон целям.

  • Габариты ракеты «Кинжал»

Длина ракеты составляет 7,2 метра, а диаметр — 1,2 метра.

  • Размах крыльев ракеты «Кинжал»

Для стабилизации полета ракета оборудована крыльями с размахом 1,6 метра, что способствует её маневренности и точности при наведении на цель.

  • Цена ракеты «Кинжал»

Предполагаемая стоимость комплекса варьируется от 500 000 до 1 000 000 долларов.

Носители «Кинжала»: «МиГи», «Ту» и «Су»


МиГ-31К

Два истребителя МиГ-31К с ракетами «Кинжал» 9 мая впервые приняли участие в параде Победы в Москве.

МиГ-31, созданный РСК «МиГ» и принятый на вооружение в 1981 году, остается уникальным благодаря своим скоростным и высотным характеристикам.

Он может подниматься на высоту до 25 км и развивать скорость до 3000 км/ч, после чего ракета начинает автономное движение. Один самолет может нести одну ракету.

Ту-22М3М

Дальнемагистральный бомбардировщик Ту-22М3М способен нести до четырёх ракет «Кинжал».

Ту-160

Ту-160, также известный как «Белый лебедь», является одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков в мире.

Предполагается, что он сможет нести по четыре ракеты «Кинжал» на каждом из двух барабанов.

Су-57

В перспективе также рассматривается возможность установки одной ракеты «Кинжал» на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Каждый из представленных самолетов обладает уникальными характеристиками, что позволяет эффективно использовать данный комплекс в различных боевых сценариях и усиливать потенциал вооружённых сил.

Применение «Кинжалов» на Украине

Россия впервые применила ракеты «Кинжал» на Украине 18 марта 2022 года, когда был нанесён удар по подземному складу ВСУ, где хранились ракеты и авиационные боеприпасы.

Этот тайный схрон находился в защищённой горной местности, устойчивой к ракетным ударам. Ракета под углом вошла в землю, пробила стометровый слой грунта и противоядерную защиту бункера, полностью разрушив хранилище.

По данным Минобороны РФ, ракету запустили с расстояния более 1000 км от цели, а её полёт занял менее 10 минут.

На следующий день, 19 марта 2022 года, «Кинжал» поразил крупную базу хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.

Резонансные сообщения о применении «Кинжала» на Украине вновь появились в марте этого года.

Минобороны РФ сообщило, что после атаки украинских диверсантов на Брянскую область российская армия нанесла «удар возмездия», уничтожив подземный центр связи ВСУ, расположенный в старом советском бункере на глубине более 100 метров.

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины

Реакция запада на ракеты «Кинжал»

Вокруг российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» кипят страсти, особенно в западных СМИ. Их называют «российской угрозой», при этом также звучат критические оценки, обвиняющие российские вооруженные силы в нецелевом использовании гиперзвукового оружия.

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