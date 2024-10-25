Минобороны: Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами России

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Дежурные силы противовоздушной обороны РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима на российские регионы в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Были сбиты девять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Курской, Орловской и Брянской областей. Все беспилотники были сбиты ракетчиками ПВО либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Минобороны уточнили, что над Курской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре дрона ВСУ. Ещё три сбили над территорией Брянской области, два — над Орловской областью. Других подробностей атаки БПЛА в оборонном ведомстве не привели.
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Александр Бойцов