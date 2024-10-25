ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на Времевском направлении Запорожской линии фронда, отбросив украинских военных и продвинувшись вперёд более чем на километр. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.