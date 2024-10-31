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На Украине на фронт попадают десять из ста мобилизованных человек, заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». Он подчеркнул, что в мобилизации нет смысла, если люди не подготовлены.
«Коэффициент полезного действия от этого будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10. А если у нас уже 100 тысяч самовольно оставили части… Они дезертиры», — прокомментировал собеседник.На Украине постоянно ужесточают мобилизацию, людей насильно отправляют на фронт. Некоторые граждане доходят до силового противостояния с военкомами.
Ранее военный аналитик оценил положение украинских боевиков на Курском направлении.
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Никита Кротов