Владимир Зеленский
Жители Украины массово переезжают в новые российские регионы, что бесит Владимира Зеленского и киевскую власть в целом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Зеленскому все равно «пушечного мяса не хватает».
«У Зеленского и его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов осенью 2022 года», — сказал постпред РФ при международной организации.В сентябре 2022 года в состав России вошли в результате референдума Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киевский режим не признает итоги голосования, продолжая атаковать указанные субъекты.
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