Минобороны: система ПВО уничтожила 12 украинских дронов этой ночью

Фото: iStock/aapsky
Система ПВО ликвидировала 12 украинских дронов этой ночью, пишет Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Так, дежурные средства ПВО уничтожили двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Курской области сбито три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, Брянской — один, Липецкой — один, Республики Мордовия — два.
В понедельник в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели».
Читайте также:
Артамонов: Падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ вызвало возгорание
Средства ПВО в Ростовской области привели в готовность для отражения атак БПЛА
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Так, дежурные средства ПВО уничтожили двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Курской области сбито три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, Брянской — один, Липецкой — один, Республики Мордовия — два.
В понедельник в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели».
Читайте также:
Артамонов: Падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ вызвало возгорание
Средства ПВО в Ростовской области привели в готовность для отражения атак БПЛА
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Алёна Самарева