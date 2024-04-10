Средства ПВО в Ростовской области привели в готовность для отражения атак БПЛА

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru
Дежурные средства противовоздушной обороны в Ростовской области приведены в состояние боевой готовности. Это сделано в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Чуть ранее об угрозе атаки БПЛА жителей Таганрога оповестил мэр города Андрей Фатеев. Губернатор Ростовской области в своём телеграм-канале призвал жителей региона сохранять спокойствие и быть готовыми в случае угрозы найти подходящее укрытие. При нахождении дома следует перейти в комнату без окон, а на улице — укрыться в подъезде ближайшего здания, пояснил Голубев.
Накануне, 9 апреля, беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, целями очередной атаки стали два пассажирских автобуса. Пострадали два человека.
Читайте также:
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Более 40 целей уничтожено системой ПВО в Морозовском районе Ростовской области
Александр Бойцов