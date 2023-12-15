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Минобороны сообщает о взятии в плен 82 бойцов ВСУ за неделю

15 декабря 2023, 15:58
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

За неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным.
Об сообщает Минобороны России. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается.

За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.


Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили объекты украинской армии на Купянском направлении.

Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны.

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#всу
#украина
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Стало известно, сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки
КМИС: примерно 19 % опрошенных украинцев готовы на территориальные уступки
15 декабря 2023, 16:10

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Телефонный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал рост числа украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на остановку боевых действий и старт мирных переговоров.
Bloomberg сообщает, что опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря. В нём участвовали более тысячи респондентов со всей Украины. 19% из них проголосовали за такой шаг. 

В октябре за такой вариант событий голосовали 14%, а в мае — 10. За последние 7 месяцев доля украинцев, которые готовы к возможным уступкам территорий, увеличилась почти в два раза. 

Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается.

За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

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Минобороны сообщает о взятии в плен 82 бойцов ВСУ за неделю

В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги

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#украина
#сво
#опрос
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ВС РФ поразили подразделения ВСУ, «Азова*» и «Иностранного легиона»
ВС РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
15 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/allanswart

За минувшую неделю российские военные нанесли 40 групповых ударов, используя высокоточное оружие, по инфраструктуре ВСУ, а также по подразделениям ВСУ, «Азова*» и «Иностранного легиона». Об этом сообщили в Минобороны России.
С 9 по 15 декабря российская армия нанесла 40 групповых ударов с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Российские удары пришлись по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, местам хранения артиллерийских боеприпасов и вооружения противника.

«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов», а также «Иностранного легиона». Все назначенные объекты поражены», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства России.

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#армия
#всу
#вооружения
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В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги
15 декабря 2023, 13:47

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище, когда звучала воздушная тревога, так как они были с собакой.
Киевская городская прокуратура в Telegram-канале сообщает, что начато досудебное расследование по факту оставления без помощи детей, пишет РИА Новости. 

Следствие установило, что 14 декабря в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик хотели спрятаться в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе. Но охранник их не пустил, потому что они были с собакой. 

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, которые не смогли попасть в бомбоубежище в Киеве. Оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Некоторые чиновники предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку, а по Украине началась ревизия всех защитных сооружений.

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#украина
#дети
#прокуратура
#воздушная тревога
#новости
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Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам
15 декабря 2023, 13:19

Фото: iStock/zim286

Приехавший в отпуск участник СВО Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края в Чите с требованием помочь сослуживцам. Об этом сообщает Chita.ru.
Он отметил, что является контрактником. Перед отбытием в отпуск сослуживцы попросили его привести оборудование, поскольку его не предоставляют. При этом, у других регионов всегда есть всё необходимое, поделился Изосимов.

По его словам, на обращение, написанное на имя губернатора региона, он не получил ответа, поэтому принял решение выйти на одиночный пикет.

В пресс-службе правительства Забайкальского края, комментируя ситуацию, заявили, что не получали от Изосимова никаких обращений. Позднее стало известно, что письмо направлено от имени командира военного.

Изосимов вышел на пикет и как минимум час находился на крыльце здания. После этого к нему вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который принял его в своём кабинете. 

Мужчина попросил как можно быстрее оказать помощь, поскольку он болеет и собирается до конца отпуска вылечиться. Также Изосимов рассказал, что до военных иногда не доходит гуманитарная помощь. 

Мирхайдаров, в свою очередь, обещал направить все необходимое в зону спецоперации и договорился о госпитализации Изосимова. 

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Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ
15 декабря 2023, 10:11

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российским бойцам удалось продвинуться на нескольких участках фронта, кроме того, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры противника. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российской армии, и какие потери несут ВСУ за сутки боев.

Киевская область атакована ракетами «Кинжал»


По Киевской области нанесен массированный удар с применением ракет «Кинжал». Об этом сообщило украинское издание «Страна». О последствиях атак власти Украины говорить не стали.

Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску

«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области, также применив гиперзвуковые ракеты. В регионе была объявлена воздушная тревога, в нескольких районах области прозвучали взрывы.  


Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ


Российские разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль противника, в котором находился командный состав ВСУ. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командиров ВСУ на Купянск, после чего беспилотники ВС РФ атаковали машину с офицерским составом врага.


Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино


Военнопленный ВСУ сообщил, что 43 бойца из 48, отправленных в штурм в районе села Работино, погибли в результате боя. Об этом сообщает издание РИА Новости. По словам собеседника издания, он озвучил потери, которые понесли ВСУ за одни сутки. Он также сообщил, что командование готовило бойцов всего месяц, после чего отправило в штурм.

Последние новости СВО


Российские военные продолжают идти в наступление на Соледарском направлении, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ пытаются уничтожить укрепрайон ВСУ в районе Часова Яра.

Удалось продвинуться российским бойцам до Орехово-Василевки на южном направлении. Расширена зона контроля со стороны Дубово-Василевки.

ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя

Перехватить инициативу ВС РФ удалось к западу от Бахмута. Усилия по возврату утраченного контроля над дамбами перед железнодорожной веткой российские военные предпринимают к востоку от Авдеевки.

Активизировались военные действия на Луганском направлении. Активное противостояние зафиксировано в Серебрянском лесном массиве юго-восточнее Дибровы, передает портал WarGonzo. Новые позиции ВС РФ удалось занять в районе Синьковки. 

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#взрывы
#всу
#вс рф
#воздушная сво
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Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»
15 декабря 2023, 09:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В распоряжение российских войск поступили вездеходы «Пластун-СН», представленные на форуме «Армия-2023».
«Известия» пишут, что техника имеет лёгкую броню и применяется для эвакуации раненых: может поместится двое носилок. Вездеходы способны перевозить до 8 человек. Их можно использовать для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет.
Сейчас в зоне СВО вездеходы помогают вывозить раненых, спасая жизни. Об этом сообщил руководитель представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» в Москве Антон Мартынюк.

Техника оснащена легкой броней и бронестеклами, которые способны выдержать попадание пули калибра 7,62 мм из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова с расстояния в 100 метров. 

Тентованный верх даёт возможность быстрой эвакуации экипажа, пассажиров и раненых. «Пластуны» можно использовать в любую погоду и почти по любому грунту.

Техника оснащена двумя типами подъемных мачт, которые позволяют поднять оборудование для наблюдения за местностью, в том числе и тепловизоры, на высоту до 7 метров. 

У вездехода двигатель объемом 1,6 литра, который развивает 106 л.с. и способен обеспечить гусеничной машине скорость до 40 км/ч. Максимальная скорость вездехода - 50 км/ч при массе в 3,8 тонны. Вездеход может преодолевать препятствия высотой более полуметра, воду и 40-градусные подъёмы.

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#всу
#новости
#россия
#украина
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Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ
15 декабря 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили объекты украинской армии на Купянском направлении.
Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны. 

Лётчики ликвидировали командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ. После подтверждения точности ударов экипаж Су-34 вернулся обратно в зону вылета.

Ранее разведчики группировки ВС РФ «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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#лётчики
#россия
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#всу
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«Страна.ua»: сотрудники военкоматов начали ловить подростков в спортзале Одессы
15 декабря 2023, 07:28

Фото: istock / Michele Ursi

На Украине представители военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном зале. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на телеграм-каналы.
Издание пишет, что военкомы посетили одесский спортзал под названием «Синерджи Фитнес».

«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — сказано в материале.
Отмечается, что по всей стране продолжаются рейды по тренажерным залам и спортивным клубам. Из-за этого многие мужская часть населения начала отдавать свои абонементы бесплатно. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#рейд
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#мужчины
#рейды
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Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
Пленный Матвиенко: За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пять
15 декабря 2023, 06:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. Об этом пишет РИА Новости.
«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже «на оттяжку». Отправили три «восьмерки», двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» (погибшие). Через пару дней отправили еще три группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек «трехсотых» (раненых), остальные — «двухсотые», — сказал собеседник агентства.

Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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