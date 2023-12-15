Минобороны сообщает о взятии в плен 82 бойцов ВСУ за неделю

Фото: istockphoto/Sinenkiy
За неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным.
Об сообщает Минобороны России. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается.
За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили объекты украинской армии на Купянском направлении.
Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны.
Читайте также:
Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ
Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»
Украинские военкомы начали ловить 15-летних подростков
За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны.
Читайте также:
Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ
Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»
Украинские военкомы начали ловить 15-летних подростков
Мария Фирсова