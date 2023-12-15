Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В распоряжение российских войск поступили вездеходы «Пластун-СН», представленные на форуме «Армия-2023».
«Известия» пишут, что техника имеет лёгкую броню и применяется для эвакуации раненых: может поместится двое носилок. Вездеходы способны перевозить до 8 человек. Их можно использовать для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет.
Сейчас в зоне СВО вездеходы помогают вывозить раненых, спасая жизни. Об этом сообщил руководитель представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» в Москве Антон Мартынюк.
Техника оснащена легкой броней и бронестеклами, которые способны выдержать попадание пули калибра 7,62 мм из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова с расстояния в 100 метров.
Тентованный верх даёт возможность быстрой эвакуации экипажа, пассажиров и раненых. «Пластуны» можно использовать в любую погоду и почти по любому грунту.
Техника оснащена двумя типами подъемных мачт, которые позволяют поднять оборудование для наблюдения за местностью, в том числе и тепловизоры, на высоту до 7 метров.
У вездехода двигатель объемом 1,6 литра, который развивает 106 л.с. и способен обеспечить гусеничной машине скорость до 40 км/ч. Максимальная скорость вездехода - 50 км/ч при массе в 3,8 тонны. Вездеход может преодолевать препятствия высотой более полуметра, воду и 40-градусные подъёмы.
Читайте также:
Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ
Украинские военкомы начали ловить 15-летних подростков
Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
Сейчас в зоне СВО вездеходы помогают вывозить раненых, спасая жизни. Об этом сообщил руководитель представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» в Москве Антон Мартынюк.
Техника оснащена легкой броней и бронестеклами, которые способны выдержать попадание пули калибра 7,62 мм из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова с расстояния в 100 метров.
Техника оснащена двумя типами подъемных мачт, которые позволяют поднять оборудование для наблюдения за местностью, в том числе и тепловизоры, на высоту до 7 метров.
У вездехода двигатель объемом 1,6 литра, который развивает 106 л.с. и способен обеспечить гусеничной машине скорость до 40 км/ч. Максимальная скорость вездехода - 50 км/ч при массе в 3,8 тонны. Вездеход может преодолевать препятствия высотой более полуметра, воду и 40-градусные подъёмы.
Читайте также:
Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ
Украинские военкомы начали ловить 15-летних подростков
Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
Мария Фирсова