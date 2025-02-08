Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках на юге России

Фото: iStock/aapsky
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 украинских дронов над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 18 вражеских беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и два — над территорией Краснодарского края. Иные подробности не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Ночью города и районы Ростовской области подверглись атаке БПЛА, повреждены более 10 жилых домов
Екатерина Коршунова