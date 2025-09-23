Минобороны сообщило о переходе под контроль России большей части Купянска
Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс. в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, ВС РФ окружили значительную часть группировки противника с севера и запада, образовав полукольцо. Параллельно продолжаются операции по блокированию неонацистов с юга. В общей сложности заблокировано до 700 человек, из которых уже уничтожено 250, добавили в Минобороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
