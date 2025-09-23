Минобороны сообщило о переходе под контроль России большей части Купянска

23 сентября 2025, 16:57

ВС РФ взяли под контроль 5667 зданий в Купянске

Фото: iStock/zim286

Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс. в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.