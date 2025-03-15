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Трамп высказался о начале конфликта на Украине

Трамп: Украине не стоило «задирать того, кто гораздо больше»
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее». Об этом пишет The Guardian.
По словам американского лидера, Киеву не помогли ни деньги, которые Штаты предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения. Трамп добавил, что экс-президент США Джо Байден не должен был позволить этому произойти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Жительница Суджи Богунова заплакала, когда священник привез ей горячий хлеб
15 марта 2025, 07:20

Фото: iStock/bhofack2

Жительница Суджи Анна Богунова, находившаяся в городе во время контроля со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), расплакалась после получения гуманитарной помощи от российских военных. О сильных эмоциях она сама рассказала РИА Новости.
Женщина не смогла сдержать слез, когда ей принесли горячий хлеб.

«Я плакала (когда зашли бойцы РФ), а вчера батюшка (священнослужитель) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала», — передает ее слова РИА Новости.
По её словам, сразу после входа российских войск в населённый пункт началась доставка продовольствия для местных жителей.

SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
Несколько дней назад, 13 марта, Минобороны России заявило о полном освобождении Суджи. Активные бои за город продолжались с 8 марта, а под оккупацией ВСУ он находился целых семь месяцев.

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что под контроль взята не только Суджа, но и вся прилегающая агломерация.

В ночь с 14 на 15 марта «Радио 1» передавало, что пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия,

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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
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#россия
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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
15 марта 2025, 07:16

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В городе Валуйки в результате падения вражеского дрона и последующей детонации загорелась сухая трава. В данный момент пожар тушат.

В селе Муром пострадали несколько частных домов. В одном из них повреждено остекление, в другом — пробита кровля, добавил глава региона.

В селе Тишанка повреждены частное домовладение и надворная постройка. Данные о последствиях уточняются. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, заключил Гладков.

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#белгородская область
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SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
15 марта 2025, 05:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград и область с помощью беспилотников. В небе над городом раздалась серия взрывов, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. Кадры взрывов также публикуют Baza и Mash.
Предположительно, сработала система ПВО. Она зафиксировала воздушные цели в Кировском и Красноармейском районах.

Очевидцы насчитали от 5 до 8 взрывов и заметили яркие вспышки, а в северной части Волгограда начался пожар. Над селом Мариновка, поселками Котлубань и Иловля также сбили несколько дронов, сопровождавшихся глухими хлопками.

В 03:33 в аэропорту города объявили план «Ковёр», но данных о возможных жертвах пока нет. Mash сообщает, что от падения обломков БПЛА в Волгограде загорелась трава неподалёку от нефтезавода.

Также губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал.

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Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России

Бывший офицер ВСУ, родом из Одессы: на Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Ганула*

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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#волгоград
#пво
#Вячеслав Гладков
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Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России
Экс-канцлер ФРГ Меркель: Дискуссия об интересах России должна иметь место
15 марта 2025, 05:08

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости учитывать интересы России при выстраивании международного диалога. Об этом она рассказала в интервью газете Berliner Zeitung.
Меркель подчеркнула, что позиция России по вопросам расширения НАТО на восток и отношениям с Западом сегодня почти не обсуждается, что, по её мнению, является ошибкой.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — указала бывший канцлер Германии (2005-2021 годы).
Она призвала планировать дипломатические инициативы заранее, чтобы они были доступны в критический момент. Также экс-канцлер отвергла критику своих решений на прошлом посту, включая поддержку проекта «Северный поток — 2».

«Я рекомендую погрузиться в то время, в котором вы находились тогда. И я по-прежнему советую не говорить сразу, если сегодня возникает иная точка зрения, что тогда было принято неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя», — подчеркнула Меркель.
7 февраля «Радио 1» передавало, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение продолжать покупку российского газа после 2014 года. По ее словам, приобретать газ из РФ было правильным решением. Меркель подчеркнула, что в тот период времени сделала все возможное.

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Бывший офицер ВСУ, родом из Одессы: на Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Ганула*
В Одессе задержали экс-солдата ВСУ, подозреваемого в убийстве националиста Ганула*
15 марта 2025, 03:59

Фото: iStock/Diy1

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула*, и им оказался дезертир из ВСУ. Об этом передает RT, ссылаясь на украинские СМИ и силовые ведомства. 46-летний одессит Сергей Шалаев, бывший старший лейтенант, был пойман с пистолетом и гранатой в квартире, где прятался.
Утром 14 марта Ганул*, экс-участник «Правого сектора»** и один из организаторов трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, был застрелен в Приморском районе Одессы. Шалаева задержали по горячим следам.

Расследование идет по статье об умышленном заказном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Оружие, найденное у него, вероятно, использовалось в преступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщал, что поручил подключить к делу десятки следователей.

Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Убитый неонацист был ранее объявлен Россией в международный розыск и заочно арестован за разрушение памятников СССР и РФ.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов на радио «Комсомольская правда» связал убийство Ганула* с решением ЕСПЧ, осудившим Киев за события 2014 года. Ганул* «знал слишком много» и был ликвидирован. Так ситуацию объясняет Рогов.

«СБУ, которая активно участвовала в убийствах 2 мая в 2014 году в Одессе, понимает, что решение ЕСПЧ — это первый шаг к тому, что Запад будет часть нацистов называть нацистами, чтобы показать какие-то уступки, шаги навстречу в переговорном процессе, в поисках компромисса, перемирия», — привели слова Рогова в ТАСС.
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*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**«Правый сектор» — организация признана террористической и запрещена в РФ
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