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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее». Об этом пишет The Guardian.
По словам американского лидера, Киеву не помогли ни деньги, которые Штаты предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения. Трамп добавил, что экс-президент США Джо Байден не должен был позволить этому произойти.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова