Трамп высказался о начале конфликта на Украине

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула*, и им оказался дезертир из ВСУ. Об этом передает RT, ссылаясь на украинские СМИ и силовые ведомства. 46-летний одессит Сергей Шалаев, бывший старший лейтенант, был пойман с пистолетом и гранатой в квартире, где прятался.