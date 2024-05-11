Минобороны сообщило о подготовке морпехов к форсированию Днепра

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Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» проводят учения по высадке десанта и преодолению водных преград в Херсонской области, сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Министерства обороны России.
В ведомстве рассказали, что учения приближены к реальности и каждый боец должен знать свою задачу и где он находится, для этого используется макет катера, сделанный из бревен. Поскольку бой происходит в темноте, каждому бойцу необходимо тщательно оценивать обстановку, особое внимание уделяется взаимодействию экипажа.
Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца будут очень сложными для украинской армии. Он отметил, что интенсивность военных действий продолжает расти.
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Александр Климов