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Минобороны сообщило о подготовке морпехов к форсированию Днепра

Минобороны: российские морпех готовятся к высадке десанта в Херсонской области
11 мая 2024, 05:46
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» проводят учения по высадке десанта и преодолению водных преград в Херсонской области, сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Министерства обороны России.


В ведомстве рассказали, что учения приближены к реальности и каждый боец должен знать свою задачу и где он находится, для этого используется макет катера, сделанный из бревен. Поскольку бой происходит в темноте, каждому бойцу необходимо тщательно оценивать обстановку, особое внимание уделяется взаимодействию экипажа.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца будут очень сложными для украинской армии. Он отметил, что интенсивность военных действий продолжает расти.

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#херсонская область
МО: десантники ВС РФ взяли крупный опорный пункт ВСУ в Запорожской области
11 мая 2024, 05:53

Фото: iStock/Igor Ivanov

Российские десантники из Новороссийска в ходе штурма взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», – отметили в ведомстве.

Российским артиллерийским подразделениям удалось прорвать позиции противника и атаковать блокпосты. Деморализовав противника точными ударами и подавлением огневых средств, десантники с разных направлений перешли в наступление, добавили в Минобороны.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца будут очень сложными для украинской армии. Он отметил, что интенсивность военных действий продолжает расти.

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В Харькове прозвучало еще два взрыва
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#военные
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В Харькове прозвучало еще два взрыва
В Харькове в ночь на 11 мая прогремело два взрыва
11 мая 2024, 03:36

Фото: iStock/trikolor

В Харькове вновь раздались взрывы, передает украинское издание «Общественное» («Суспильне») через Telegram-канал.
Первый взрыв прогремел в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут прогремел еще один взрыв. Подробности произошедшего не сообщаются. Информации о том, объявлялась ли в этом районе воздушная тревога, нет.

Вечером 11 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся объявлением воздушной тревоги.

Ранее Соединенные Штаты сообщили о военном наступлении России на Харьков. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, поступление военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских военных подразделений.

О наступлении высказался и российские военные корреспонденты, и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что произойдет.

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Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области

На Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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Посол России оценил новую помощь США Украине
Антонов: новая помощь США Украине – это знак признания успехов российской армии
11 мая 2024, 02:00

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Новая помощь США Украине – это признание успехов российских военных, передает РИА Новости слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», – сообщается в заявлении дипломатической миссии.

По словам посла, «цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой». Посол Антонов пояснил, что это произошло в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

В итоге он заявил, что поставка оружия обанкротившемуся режиму не повлияет на исход специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Politico также сообщило, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты Stinger для системы Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP и ПТРК Javelin.

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На Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
11 мая 2024, 00:50

Фото: iStock/maki_shmaki

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил Telegram-канал украинского издания «Общественное».
Отмечается, что в области объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего не приводятся.

Ранее Белый дом сообщил, что российская армия начала наступление на Харьков. Об этом также сообщил российские военные корреспонденты и президент Украины Владимир Зеленский. По словам его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к ним.

В ночь на 5 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся воздушной тревогой. Ранее, 4 мая, в Харькове прогремели четыре взрыва в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в микрорайоне Основянский. По его словам, на месте падения беспилотника возник пожар. Также несколько человек получили ранения.

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#вс рф
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На Украине обратили внимание на грубую ошибку ВСУ
Бортник: Украина упустила момент, когда бойцов ВСУ было больше, чем военных РФ
10 мая 2024, 23:23

Фото: iStock/Olena_Z

Украина упустила момент, когда военные ВСУ числом превосходили участвующих в конфликте российский бойцов, заявил политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала «ПолитЭксперт».
По мнению эксперта, украинская армия не смогла воспользоваться ситуацией до того, как ВСУ потеряли численное превосходство, что привело к отступлению Украины.

Он отметил, что можно наблюдать «медленное отступление украинских войск» по многим направлениям.

«Есть субъективная и объективная причины. Объективная – несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина – мы прозевали момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию», – подчеркнул политолог.

Запад использовал в конфликте практически все силы, но Украина не смогла в полной мере использовать даже технику НАТО из-за нехватки персонала, заключил Бортник.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что украинских войск «наступает критическая фаза».

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ПВО отразила массовую атаку ВСУ в Белгородской области

ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Харьковскую область
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#политолог
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#вс рф
#военные
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ПВО отразила массовую атаку ВСУ в Белгородской области
МО: над Белгородской область ПВО сбила 17 снарядов РСЗО «Вампир», 5 бомб и дрон
10 мая 2024, 22:12

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства ПВО сбили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
В районе 19:45 был пресечён ряд попыток украинских войск совершить террористические атаки на территорию России. В результате ПВО уничтожила все цели, угрожающие безопасности страны.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что Белгородская область является самым обстреливаемым регионом России. Украинские войска регулярно запускают ракеты и беспилотники в сторону этой области.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#сво
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Длительность воздушной тревоги в Харьковской области побила рекорд
«Страна.ua»: воздушная тревога в Харьковской области звучала более 9 часов
10 мая 2024, 21:00

Фото: iStock/Photoboyko

В Харьковской области воздушная тревога побила рекорд по длительности, который держался с февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что она была объявлена 10 мая в 09:07 и работала в течение 9,5 часов.

Ранее сообщалось, что российские войска начали наступление в Харьковской области. В связи с этим ВСУ перебросили в регион резервные подразделения войск для укрепления обороны. Также была объявлена эвакуация жителей города Волчанска и соседних населённых пунктов. Всего в городе, по состоянию на 2022 год, проживало свыше 17 тысяч человек.

Кроме того, ВС РФ одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, по которому шло снабжение украинских военных, находящихся на данном участке фронта.

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#харьковская область
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#всу
#вс рф
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ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Харьковскую область
МО Украины: ВСУ перебрасывают резервные подразделения на волчанское направление
10 мая 2024, 20:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ перебросили свои резервные подразделения на волчанское направление Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Отмечается, что подразделения, количество и состав которых не озвучены, направлены в Харьковскую область для усиления обороны.

Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов. По данным Госстата Украины, на 2022 год в городе проживало свыше 17 тысяч человек. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».

Также ранее сообщалось, что российские войска одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска. Это усложнит пути для снабжения украинских группировок на данном участке фронта.

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#украина
#всу
#военные
#харьковская область
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Гладков сообщил об уничтожении двух воздушных целей на подлёте к Белгороду
Гладков: ПВО сбила две воздушные цели на Белгородом и Белгородским районом
10 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/Andrey Atanov

Система ПВО сбила две воздушные цели в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурные системы ПВО оперативно сбили движущиеся к городу две воздушные цели.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация уточняется, добавил Гладков.

Ранее в этот день Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска поразили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе, радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19, а также атаковали склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

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#белгородская область
#пво
#всу
#сво
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