Подполье сообщило о контрнаступлении ВСУ под Николаевом

Фото: IStock/Irina Piskova
ВСУ ведут активную подготовку к контрнаступлению под Николаевом, подтягивая в область строительное оборудование и технику. Об этом сообщил в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.
По их информации, батальоны ВСУ засели в населенных пунктах Лупарево и Галициново, где размещены дальнобойные ракеты. Очевидцами сообщается о наличии там гусеничной техники и гаубиц.
Нацистский батальон «Кракен» засел в глинозёмном заводе села Галициново, которое используется как пункт для переброски отрядов на правобережье Днепра. Лебедев отметил, что на одного мирного жителя там приходится 6-7 солдат и в Лупарево гражданских лиц тоже практически нет. Следовательно, это отличная возможность для нанесения удара, отметил он.
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Олег Дикий