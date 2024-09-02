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Посольство Украины во Франции открыто продолжает вербовать наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом посольство России в Париже сообщило в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что французские власти активно отрицают участие своих военных в конфликте на Украине, однако они неоднократно были замечены в зоне боевых действий.
В посольстве добавили, что власти Франции никак не препятствуют вербовке посольством Украины наёмников, несмотря на то, что такая деятельность запрещена по закону.
Вербовка наёмников в ВСУ ведётся через соцсети, добавили в диппредставительстве России.
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В посольстве добавили, что власти Франции никак не препятствуют вербовке посольством Украины наёмников, несмотря на то, что такая деятельность запрещена по закону.
Вербовка наёмников в ВСУ ведётся через соцсети, добавили в диппредставительстве России.
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Анастасия Чинкова