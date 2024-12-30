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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в небе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.


Уточняется, что правительство Курской области поблагодарило бойцов ПВО. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью
ТАСС: ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области
30 декабря 2024, 09:04

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника, основные резервы стянуты к главной линии обороны юго-западнее Красноармейска. Переброска ВСУ зафиксирована в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка, сообщает собеседник агентства.

Уточняется, что противник в ускоренном темпе готовит рубежи обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России
Посол Маслов: Греция не изменила подход к России после начала СВО
30 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
По словам посла, Москва по-прежнему слышит агрессивные антироссийские беспочвенные заявления в свой адрес. Он отметил, что ничего подобного Россия в отношении Греции себе не позволяет.

Маслов подчеркнул, что политический диалог прерван Афинами. На сегодняшний день остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД. После начала спецоперации греческой стороной было прекращено и межпарламентское взаимодействие, заключил дипломат.

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ПВО ДНР сорвали свыше полутора сотен атак ВСУ за неделю
ФСБ сообщило о 168 сорванных воздушных атаках ВСУ в ДНР за неделю
30 декабря 2024, 07:04

Фото: iStock/Oselote

Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.
Система защиты «Купол Донбасса» зафиксировала и нейтрализовала 168 беспилотников противника, действовавших над Донецком и Макеевкой. Особое внимание привлек беспилотник самолетного типа, пытавшийся атаковать Макеевский машиностроительный завод.

Кроме того, разведывательные дроны ВСУ были замечены над техническими водными узлами в Донецке, что свидетельствует о повышенной активности украинской стороны в этих районах.

Ранее «Радио 1» передавало, что группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме.

Также в ночь с 29 на 30 декабря стало известно, что Зеленский объявил о важном решении США для поддержки Украины 30 декабря. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что на этот раз Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение.

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Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье
30 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/IherPhoto

Российские вертолеты Ка-52М, известные как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Операция проводилась в составе смешанной тактической группы, в которой участвовали также подразделения группировки «Север». Кадры выложили в своем Telegram-канале РЕН ТВ Новости.



«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Экипажи вертолетов, выполнив удар по заданной цели, демонстрировали высокую маневренность, перемещаясь на минимальной высоте. Такой тактический ход позволил избежать попадания ракет из переносных зенитных комплексов.

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Оператор БПЛА доложил, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово ​
Оператор БПЛА «Печорин»: ВСУ в Курахово прятались от дронов в трансформаторной будке
30 декабря 2024, 02:55

Фото: iStock/Олег Копьёв

Группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме. Ранее ​ВСУ закрепились там, ​препятствуя продвижению штурмовиков «Южной» группировки России.
По словам оператора БПЛА «Печорина», рассказавшего о ситуации РИА Новости, ВСУ использовали квартиры как укрытия, однако ударные дроны РФ наносили точные попадания прямо в окна. После этого украинские солдаты покинули здание и укрылись в трансформаторной будке рядом.

«Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — объяснил оператор БПЛА.
Для окончательного подавления группы «Печорин» направил три дрона с кумулятивными зарядами внутрь будки.

«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6. Чтобы уж наверняка», — сказал он.
На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, запечатлено, как дроны атакуют дом, а затем и укрытие возле него.



Ожидается, что взятие Курахово откроет российским войскам путь к продвижению на западные рубежи ДНР.

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#квартиры
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#днр
#всу
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#дроны
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В МИД обвинили НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по РФ
Лавров: НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по России
30 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/Mordolff

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения Запада в сторону РФ по поводу эскалации конфликта с Украиной и якобы привлечения к боевым действиям военных из КНДР. Политик предложил НАТО «посмотреть на себя в зеркало» и напомнил о причастности к вторжению в Курскую область.
Министр подчеркнул, что НАТО также способствовала ударам дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, военные и наемники альянса участвуют в планировании операций на стороне ВСУ. Лавров призвал критиков хорошенько взглянуть на себя, прежде чем обвинять Россию.

«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. Об этом доходчиво высказывался президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе недавних публичных выступлений. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?», — отметил Лавров.
Он также напомнил, что в условиях информационной войны ожидать объективности от Запада не приходится. Россия продолжит спокойно опровергать антироссийские заявления, оставаясь на позиции аргументированной защиты своих интересов.

​Ранее Лавров ​заявил, что Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Тот нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира.

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#россия
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Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине
Лавров: Россия не примет участия в «саммите мира»
30 декабря 2024, 01:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского о «формуле мира» и восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года не соответствуют реальным фактам.

«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — добавил министр.
Лавров отметил, что «саммит мира» нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира. Подготовка к мероприятию продолжается, хотя Москва видит его формат как попытку создать односторонний подход к конфликту.

Ранее, в июне, первая конференция по Украине прошла в Швейцарии, но Россия и ряд других стран, включая Китай, не приняли участия. Итоги встречи не получили широкой поддержки, и ни одна из стран БРИКС не подписала коммюнике.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию провалом, подчеркнув, что подобные инициативы не ведут к долгосрочному миру.

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#москва
#россия
#сергей лавров
#мид
#саммит
#мид рф
#конференция
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Зеленский объявил о ​важном решении США для поддержки ​Украины 30 декабря
Зеленский: крупный пакет помощи от США Киеву должен быть объявлен ​30 декабря
30 декабря 2024, 00:45

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о готовящемся важном решении правительства США, которое касается поддержки Украины. Объявление ожидается 30 декабря.
Зеленский подчеркнул, что речь идет о крупном пакете помощи, направленном на укрепление украинской обороны и стабилизацию фронта.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — указал Зеленский.
Помощь, как ожидается, будет включать поставки вооружения, которые помогут сохранить жизни украинских военнослужащих.

Ранее президент анонсировал несколько кадровых решений, направленных на укрепление работы правительства в условиях текущих вызовов. Он также отметил, что Киев продолжает активно работать с партнерами в Европе и Европейской комиссией для поддержания стабильности в энергетической сфере страны.

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Стали известны подробности о гибели бывшего футболиста сборной РФ в зоне СВО
Юрист Смирнов: тело Бугаева не выходит забрать из зоны СВО из-за боевых действий
30 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/matimix

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне СВО, пока не могут забрать из района его смерти из-за продолжающихся там боевых действий. Информацию об этом предоставил футбольный агент Антон Смирнов в Telegram-канале «Честность — не порок».
«Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов, говоря о погибшем.
43-летний Алексей Бугаев ушел на СВО после того, как в сентябре 2023 года был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Его задержали в октябре того же года с 500 граммами мефедрона.

Позже защита Бугаева заявляла о возможной фальсификации улик, однако следствие не нашло этому подтверждений.

В прошлом Алексей Бугаев выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». На его счету семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года.

Спортивную карьеру он завершил в 2010 году в возрасте 29 лет.

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