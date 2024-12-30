Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Фото: iStock/PavelRodimov
Российские средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в небе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что правительство Курской области поблагодарило бойцов ПВО. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Читайте также:
ПВО ДНР сорвали свыше полутора сотен атак ВСУ за неделю
Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Оператор БПЛА доложил, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово
Екатерина Коршунова