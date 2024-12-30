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Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

Гладков: о погибших при обстреле Белгорода в 2023 году будут помнить всегда
Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, эта дата навсегда останется в сердцах людей. Гладков отметил, что год назад жизнь разделилась на до и после.

Губернатор добавил, что эта трагедия объединила всех граждан в одну большую семью.



Напомним, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны ВСУ. Тогда пострадали более чем 100 человек, еще 25 погибли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
Премьер Грузии объяснил существующие проблемы страны
Премьер Кобахидзе: Запад наказывает Грузию из-за отказа открыть второй фронт
30 декабря 2024, 09:27

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Проблемы у Грузии появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, информирует «Взгляд».
По словам министра, Грузия «не начнет войну». Кобахидзе пояснил, что к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в Штатах и их представители в Грузии в лице «коллективного «Нацдвижения».

Отмечается, что под этим власти Грузии подразумевают бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

Напомним, в пятницу, 27 декабря, Вашингтон ввел санкции против основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью
ТАСС: ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области
30 декабря 2024, 09:04

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника, основные резервы стянуты к главной линии обороны юго-западнее Красноармейска. Переброска ВСУ зафиксирована в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка, сообщает собеседник агентства.

Уточняется, что противник в ускоренном темпе готовит рубежи обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
30 декабря 2024, 08:28

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в небе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что правительство Курской области поблагодарило бойцов ПВО. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России
Посол Маслов: Греция не изменила подход к России после начала СВО
30 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
По словам посла, Москва по-прежнему слышит агрессивные антироссийские беспочвенные заявления в свой адрес. Он отметил, что ничего подобного Россия в отношении Греции себе не позволяет.

Маслов подчеркнул, что политический диалог прерван Афинами. На сегодняшний день остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД. После начала спецоперации греческой стороной было прекращено и межпарламентское взаимодействие, заключил дипломат.

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ПВО ДНР сорвали свыше полутора сотен атак ВСУ за неделю
ФСБ сообщило о 168 сорванных воздушных атаках ВСУ в ДНР за неделю
30 декабря 2024, 07:04

Фото: iStock/Oselote

Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.
Система защиты «Купол Донбасса» зафиксировала и нейтрализовала 168 беспилотников противника, действовавших над Донецком и Макеевкой. Особое внимание привлек беспилотник самолетного типа, пытавшийся атаковать Макеевский машиностроительный завод.

Кроме того, разведывательные дроны ВСУ были замечены над техническими водными узлами в Донецке, что свидетельствует о повышенной активности украинской стороны в этих районах.

Ранее «Радио 1» передавало, что группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме.

Также в ночь с 29 на 30 декабря стало известно, что Зеленский объявил о важном решении США для поддержки Украины 30 декабря. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что на этот раз Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение.

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Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье
30 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/IherPhoto

Российские вертолеты Ка-52М, известные как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Операция проводилась в составе смешанной тактической группы, в которой участвовали также подразделения группировки «Север». Кадры выложили в своем Telegram-канале РЕН ТВ Новости.



«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Экипажи вертолетов, выполнив удар по заданной цели, демонстрировали высокую маневренность, перемещаясь на минимальной высоте. Такой тактический ход позволил избежать попадания ракет из переносных зенитных комплексов.

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#всу
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Оператор БПЛА доложил, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово ​
Оператор БПЛА «Печорин»: ВСУ в Курахово прятались от дронов в трансформаторной будке
30 декабря 2024, 02:55

Фото: iStock/Олег Копьёв

Группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме. Ранее ​ВСУ закрепились там, ​препятствуя продвижению штурмовиков «Южной» группировки России.
По словам оператора БПЛА «Печорина», рассказавшего о ситуации РИА Новости, ВСУ использовали квартиры как укрытия, однако ударные дроны РФ наносили точные попадания прямо в окна. После этого украинские солдаты покинули здание и укрылись в трансформаторной будке рядом.

«Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — объяснил оператор БПЛА.
Для окончательного подавления группы «Печорин» направил три дрона с кумулятивными зарядами внутрь будки.

«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6. Чтобы уж наверняка», — сказал он.
На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, запечатлено, как дроны атакуют дом, а затем и укрытие возле него.



Ожидается, что взятие Курахово откроет российским войскам путь к продвижению на западные рубежи ДНР.

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#квартиры
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#днр
#всу
#рф
#дроны
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В МИД обвинили НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по РФ
Лавров: НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по России
30 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/Mordolff

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения Запада в сторону РФ по поводу эскалации конфликта с Украиной и якобы привлечения к боевым действиям военных из КНДР. Политик предложил НАТО «посмотреть на себя в зеркало» и напомнил о причастности к вторжению в Курскую область.
Министр подчеркнул, что НАТО также способствовала ударам дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, военные и наемники альянса участвуют в планировании операций на стороне ВСУ. Лавров призвал критиков хорошенько взглянуть на себя, прежде чем обвинять Россию.

«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. Об этом доходчиво высказывался президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе недавних публичных выступлений. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?», — отметил Лавров.
Он также напомнил, что в условиях информационной войны ожидать объективности от Запада не приходится. Россия продолжит спокойно опровергать антироссийские заявления, оставаясь на позиции аргументированной защиты своих интересов.

​Ранее Лавров ​заявил, что Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Тот нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира.

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#россия
#военные
#сергей лавров
#мид рф
#нато
#всу
#кндр
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Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине
Лавров: Россия не примет участия в «саммите мира»
30 декабря 2024, 01:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского о «формуле мира» и восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года не соответствуют реальным фактам.

«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — добавил министр.
Лавров отметил, что «саммит мира» нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира. Подготовка к мероприятию продолжается, хотя Москва видит его формат как попытку создать односторонний подход к конфликту.

Ранее, в июне, первая конференция по Украине прошла в Швейцарии, но Россия и ряд других стран, включая Китай, не приняли участия. Итоги встречи не получили широкой поддержки, и ни одна из стран БРИКС не подписала коммюнике.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию провалом, подчеркнув, что подобные инициативы не ведут к долгосрочному миру.

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#москва
#россия
#сергей лавров
#мид
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