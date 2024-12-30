Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)
Погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, эта дата навсегда останется в сердцах людей. Гладков отметил, что год назад жизнь разделилась на до и после.
Губернатор добавил, что эта трагедия объединила всех граждан в одну большую семью.
Напомним, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны ВСУ. Тогда пострадали более чем 100 человек, еще 25 погибли.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Губернатор добавил, что эта трагедия объединила всех граждан в одну большую семью.
Напомним, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны ВСУ. Тогда пострадали более чем 100 человек, еще 25 погибли.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Екатерина Коршунова