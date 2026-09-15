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Минобороны сообщило об атаке на воинский эшелон ВСУ в Волынской области

Фото: iStock/IherPhoto

Российские подразделения атаковали железнодорожный состав ВСУ у населенного пункта Рымачи в Волынской области. Для удара применили беспилотник «Герань-4 Сикер», заявило Минобороны России.



Вооружённые силы Украины задействовали состав для перевозки военных грузов, включая беспилотные летательные аппараты зарубежного производства и комплектующие к ним.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима

Дарья Осипова

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