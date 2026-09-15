Минобороны сообщило об атаке на воинский эшелон ВСУ в Волынской области

15 сентября 2026, 13:21

Фото: iStock/IherPhoto

Российские подразделения атаковали железнодорожный состав ВСУ у населенного пункта Рымачи в Волынской области. Для удара применили беспилотник «Герань-4 Сикер», заявило Минобороны России.