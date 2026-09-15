Проект «Здоровье СВОих» запустили в 25 регионах России
АНО «Комитет семей воинов Отечества» открыла федеральный проект «Здоровье СВОих» для участников спецоперации и их родственников. Руководитель Комитета Юлия Белехова заявила, что инициатива поможет быстрее решать вопросы с лечением, реабилитацией и оформлением документов.
К пилотному запуску присоединились 25 субъектов, среди них Московская, Ростовская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области, республики Крым, Коми, Саха (Якутия) и Чувашия, а также ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Участники проекта смогут получить разъяснения о внеочередной медпомощи, технических средствах реабилитации, подтверждении инвалидности и ее продлении. Организаторы рассчитывают снизить социальную напряженность и сократить число обращений в ведомства за счет цифрового формата работы.
С сентября 2026 года в «МАКС» начали работу региональные сервисные чаты. Они доступны в будни с 9:00 до 19:00 по местному времени. Власти и профильные учреждения должны отвечать на обращения в течение двух часов.
В чатах запретили публиковать персональные сведения военнослужащих и членов их семей. Общение будут контролировать модераторы с учетом требований законодательства.
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мартынов назвал проект своевременным. По его словам, оперативная обработка запросов и правовые консультации сделают социальные услуги доступнее для военнослужащих и их близких.
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