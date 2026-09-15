Проект «Здоровье СВОих» запустили в 25 регионах России

15 сентября 2026, 10:51

Фото: АНО «Комитет семей воинов Отечества»

АНО «Комитет семей воинов Отечества» открыла федеральный проект «Здоровье СВОих» для участников спецоперации и их родственников. Руководитель Комитета Юлия Белехова заявила, что инициатива поможет быстрее решать вопросы с лечением, реабилитацией и оформлением документов.