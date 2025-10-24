Минобороны сообщило об освобождении трёх населённых пунктов в зоне СВО

24 октября 2025, 12:27

МО: ВС РФ освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь в зоне СВО

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили сразу три населённых пункта в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.