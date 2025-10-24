Достижения.рф

Минобороны сообщило об освобождении трёх населённых пунктов в зоне СВО

МО: ВС РФ освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь в зоне СВО
Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили сразу три населённых пункта в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Север» благодаря активным наступательным действиям взяли под контроль Бологовку в Харьковской области.

Затем ведомство подтвердило освобождение Першотравневого в Днепропетровской области.

Также российская армия взяла под контроль Проминь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Всего за прошедшую неделю ВС РФ освободили 10 населённых пунктов.

Также в сводке оборонного ведомства говорится, что российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и обеспечивающим его работу энергетическим сооружениям.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0