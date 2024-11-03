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Минобороны сообщило об освобождении Вишнёвого в ДНР

ВС РФ освободили Вишнёвое в ДНР
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Вишнёвое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке, представленной в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Также бойцы этого подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике сразу шести бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.



Кроме того, российским военным удалось отразить десять контратак формирований восьми штурмовых батальонов ВСУ.

На данном направлении фронта украинские войска потеряли более 500 военных, а также несколько единиц боевой техники, включая оружие западного производства.

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#днр
В МО РФ доложили последние данные о ходе СВО на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили по эшелону с бронетехникой ВСУ в зоне СВО
03 ноября 2024, 12:43

Фото: istockphoto/vladj55

Российские силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой украинских боевиков за сутки, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены энергетические объекты и прочая инфраструктура, используемая противником.
«…Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — доложили в ведомстве.
В МО РФ отметили, что по противнику била авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

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«Неонацисты-язычники»: священник рассказал о жертвоприношениях в «Азове»* и «Айдаре»*
Фронтовой священник заявил о жертвоприношениях в неонацистских батальонах ВСУ
03 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/Irina Piskova

Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев рассказал о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, которые практикуются в неонацистских батальонах ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он призвал взглянуть на действия батальонов «Азов»*, «Айдар»* и других украинских подразделений, которые принесли беды как своим гражданам, так и россиянам на оккупированных территориях.

По его словам, зафиксированы стопроцентные случаи приношения в жертву, издёвок и пыток пленных, в том числе такие деяния наблюдались в Курской области.

Тимофеев выразил надежду на то, что все эти преступления в итоге превратятся в судебный процесс.

Протоиерей также отметил, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее являются частью русской христианской традиции. А жестокость, доходящая до издевательств и убийств мирных граждан, приношение в жертву ни в чём неповинных людей – это уже типаж неонацистов-язычников.

Тимофеев подчеркнул, что его заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований, поэтому он занимается борьбой с этой проблемой.

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В Верховной раде заявили о «проседании мобилизации» на Украине
Секретарь комитета Рады Костенко заявил о снижении темпов мобилизации на Украине
03 ноября 2024, 12:36

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине в последнее время. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает украинский телеканал «Новости.LIVE».
По словам Костенко, этого ни в коем случае нельзя допустить. Он отметил, что снижение темпов мобилизации станет большой проблемой для Киева, при этом «наверстать упущенное» не получится.

Костенко напомнил, что военное командование страны предлагало мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек, и на сегодняшний день эта цифра актуальна.

Напомним, 16 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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В США раскрыли, что сделают ВСУ при победе Трампа на президентских выборах
Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВСУ массово сдадутся в случае победы Трампа на выборах
03 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Победа политика Дональда Трампа на выборах может привести к массовой капитуляции со стороны ВСУ, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: «В чем тогда смысл?» — прокомментировал аналитик.
По его мнению, украинская армия может начать распадаться уже в этом месяце после американских выборов. Макговерн уверен, что даже победа демократа Камалы Харрис не продлит сопротивление Киева, хоть она к нему и благосклонна.

«Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит <...> всех», — резюмировал эксперт.

Американские выборы состоятся уже в грядущий вторник, 5 ноября.

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Эксперт предположил, кто мог быть в составе напавшей на Брянщину ДРГ ВСУ

Рогов высказался о новой тактике ВС РФ в зоне СВО
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Эксперт предположил, кто мог быть в составе напавшей на Брянщину ДРГ ВСУ
Бывший офицер СБУ Прозоров: в ДРГ ВСУ могли быть наемники из натовских стран
03 ноября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/dk_photos

В составе напавшей на Брянщину диверсионной группы ВСУ могли быть наемники из стран блока НАТО. Такое предположение в беседе с РИА Новости сделал бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«…Все спецподразделения НАТО воевали вместе в Афганистане и Ираке, и они действительно умеют находить общий язык. Поэтому составить из них сборную солянку – в этом ничего нового и ничего сверхъестественного, они действительно умеют работать вместе», — сказал Прозоров.
Он добавил, что напавшую на Брянскую область группу формировали на базе Интернационального легиона украинских боевиков, входящего в в/ч А-2249 ВСУ.

«Это для них с 2022 года вполне рабочая ситуация», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о новой тактике ВС РФ в зоне спецоперации на Украине, и как на нее реагируют боевики ВСУ.

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Спасший Поддубного мужчина вывез прятавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области
Прятавшихся от дронов ВСУ курян вывез мужчина, помогавший Поддубному
03 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/NiseriN

Жители Курской области бежали от ВСУ через речку, а потом вынуждены были лежать в муравейниках, чтобы спастись от украинских беспилотников. В итоге их вывез мужчина, который в августе помог раненому военкору Евгению Поддубному.
Историю спасения курян рассказала эвакуированная жительница в ходе допроса у военных следователей в качестве свидетеля. Об этом пишет РИА Новости.

По словам женщины, украинские военные убили нескольких мирных жителей прямо на глазах у их родственников, которые после произошедшего решили бежать. Они пробирались через речку, все порезанные осокой. Затем они прятались за муравейниками, когда над ними прошла автоматная очередь и кружил дрон. После их спас мужчина, который в августе подобрал раненного военкора Поддубного.

Напомним, что российский корреспондент был ранен в Курской области 7 августа. Его автомобиль был атакован украинским дроном. Тяжёло раненный Поддубный смог самостоятельно выбраться из разбитой машины и поймать попутку. После выписки из больницы он выразил желание встретиться с людьми, которые спасти ему жизнь, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.

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Рогов высказался о новой тактике ВС РФ в зоне СВО
Рогов: новая и усовершенствованная тактика ВС РФ заставляет ВСУ бросать позиции
03 ноября 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Усовершенствованная тактика ВС РФ на фронте обращает боевиков ВСУ в бегство, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Усовершенствованная тактика действий наших войск на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что боевики ВСУ, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции», — прокомментировал чиновник.
Рогов добавил, что бойцы ВС РФ не пользуются ударами в лоб, а обходят противника с фланга. ВСУ в свою очередь бегут, бросая даже технику и все прочее.

«Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов», — резюмировал собеседник агентства.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.

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В России назвали основную цель Зеленского
Зампред Совбеза Медведев: цель Зеленского набить карманы и удержаться у власти
03 ноября 2024, 11:13

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Цель Владимира Зеленского быть у власти как можно дольше, набивая при этом карманы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами RT.
«Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит. Потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — ну мы же понимаем, как они расходуются», — прокомментировал российский политик.
Также Медведев считает, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине.

«…Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — резюмировал зампред.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, чего потребовали от ФРГ, и как это связано с Украиной.

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ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР на краснолиманском направлении
ТАСС: несколько взводов ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР
03 ноября 2024, 11:13

Фото: iStock/Olena_Z

Группа украинских боевиков попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации агентства, в настоящее время в населенном пункте идет зачистка. Уточняется, что речь идет о нескольких взводах противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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