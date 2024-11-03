Минобороны сообщило об освобождении Вишнёвого в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Вишнёвое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке, представленной в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
Также бойцы этого подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике сразу шести бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.
Кроме того, российским военным удалось отразить десять контратак формирований восьми штурмовых батальонов ВСУ.
На данном направлении фронта украинские войска потеряли более 500 военных, а также несколько единиц боевой техники, включая оружие западного производства.
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Также бойцы этого подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике сразу шести бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.
Кроме того, российским военным удалось отразить десять контратак формирований восьми штурмовых батальонов ВСУ.
На данном направлении фронта украинские войска потеряли более 500 военных, а также несколько единиц боевой техники, включая оружие западного производства.
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Анастасия Чинкова