15 сентября 2026, 09:53

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают системную работу по подрыву военного потенциала Украины, нанося удары по логистическим узлам, портовой инфраструктуре и прифронтовым коммуникациям противника. Одновременно подразделения группировок войск наращивают давление на передовые позиции ВСУ, уничтожают боевую технику, артиллерию, автотранспорт и живую силу, а также активно расширяют зону контроля в Харьковской области, сжимая кольцо окружения украинских формирований. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Охота на технику ВСУ Ликвидация вооружения ВСУ в Запорожской области ВСУ РФ наращивают давление под Запорожьем Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Охота на технику ВСУ

Ликвидация вооружения ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

ВСУ РФ наращивают давление под Запорожьем

Успехи группировки войск «Север»