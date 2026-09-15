Сужение котла под Харьковом, срыв логистики ВСУ, освобождение Широкого и Шевченково: последние новости СВО на 15 сентября
ВС РФ продолжают системную работу по подрыву военного потенциала Украины, нанося удары по логистическим узлам, портовой инфраструктуре и прифронтовым коммуникациям противника. Одновременно подразделения группировок войск наращивают давление на передовые позиции ВСУ, уничтожают боевую технику, артиллерию, автотранспорт и живую силу, а также активно расширяют зону контроля в Харьковской области, сжимая кольцо окружения украинских формирований. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 222 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Республикой Татарстан, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныМинувшей ночью российские Вооруженные Силы провели групповые атаки с применением беспилотников на логистические узлы и портовую инфраструктуру Украины, а также на морские суда, задействованные в интересах украинской армии. Согласно данным Минобороны РФ, поражен логистический центр в Великой Балке Одесской области, где хранятся и распределяются военные грузы, поступающие из-за рубежа.
В порту Черноморск повреждены сухогруз и паром типа «РО-РО», доставлявшие снабжение для ВСУ. Продолжаются удары по объектам железнодорожной инфраструктуре в западных областях Украины, задействованной в перевозке грузов военного назначения из европейских стран.
Охота на технику ВСУРасчеты беспилотных систем «Южной» группировки войск ежедневно совершают воздушные рейды в прифронтовые населенные пункты, выявляя и ликвидируя автотранспорт противника. Прошедшей ночью операторы дронов нанесли серию ударов по машинам, которые боевики применяли для ротации личного состава на передовых позициях и подвоза боеприпасов и материальных средств. Четыре пикапа уничтожены расчетами БПЛА в Дружковке, Дружковском и Черевковке. Техника выведена из строя и восстановлению не подлежит.
Ликвидация вооружения ВСУ в Запорожской областиВ ходе воздушной разведки в Запорожской области вскрыты районы огневых позиций и замаскированные артиллерийские системы противника. Отслеживая действия расчетов, разведывательный расчет БПЛА обнаружил огневые точки, с которых украинские военные вели стрельбу. Для уничтожения выявленных целей задействованы операторы ударных FPV-дронов и расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Согласно данным Минобороны РФ, по артиллерии и укрытиям противника нанесены комбинированные точные удары. В результате огневого поражения уничтожены буксируемая 155-мм гаубица М777 производства США и несколько украинских колесных самоходных артиллерийских установок «Богдана». Кроме того, точными попаданиями ликвидированы самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и буксируемая гаубица Д-30.
ВСУ РФ наращивают давление под ЗапорожьемНа Ореховском направлении подразделения новороссийских десантников усиливают натиск на передовые позиции противника около областного центра Запорожской области. Огневое поражение ударными БПЛА наносится в глубину обороны, где приоритет отдается уничтожению боевой техники, роботизированных платформ и живой силы.
Расчеты разведывательных дронов ведут круглосуточное наблюдение, вскрывают цели, после чего передают координаты в реальном времени расчетам ударных FPV-дронов, которые успешно их поражают. Так, минувшей ночью за один вылет подразделения беспилотных систем новороссийской «крылатой пехоты» уничтожили четыре наблюдательных пункта противника, несколько его роботизированных платформ и пехоту.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области, ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово Харьковской области.
Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черное Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области, нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приколотное Харьковской области.
Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка и Черноглазовка. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бариловка и Радьковка Сумской области.