Круглосуточная работа нового гекскоптера «Мангас», удары по портам и военной логистике ВСУ: последние новости СВО на 18 сентября
Минувшей ночью российские силы нанесли удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, а на линии боевого соприкосновения были поражены склад боеприпасов, бронемашина и пункт управления БПЛА ВСУ. Одновременно подразделения беспилотных систем группировки «Север» показали возможности нового гексокоптера «Мангас» в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удар по портам и военной логистике
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
В Одесской области поражены сразу два объекта. В порту «ЧЕРНОМОРСК» был поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, удар пришелся по логистическому центру «НОВАЯ ПОЧТА», расположенному в 6 км северо-западнее Одессы и, согласно представленным данным Минобороны РФ, использовавшемуся для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.
«Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов
Расчеты артиллерии 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск продолжили наносить удары по ключевым объектам противника в Краматорском районе, воздействуя на систему снабжения и управления подразделений ВСУ.
В ходе разведки в одном из зданий населенного пункта Райское Дружковской городской общины был обнаружен склад боеприпасов ВСУ, предназначенный для обеспечения подразделений противника. После уточнения координат сведения передали артиллерийским расчетам.
По складу нанесли серию ударов 152-мм артиллерийскими снарядами буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б». В результате попаданий произошла детонация хранившихся боеприпасов, а сам склад был полностью уничтожен. Кадры объективного контроля зафиксировали мощный взрыв и последующую детонацию боекомплекта, подтвердив поражение цели.
Как сообщается, уничтожение склада стало ударом по возможностям противника на этом участке фронта. Системная работа разведки и артиллерии позволяет последовательно нарушать логистику ВСУ, снижать устойчивость обороны и создавать условия для дальнейших действий российских подразделений в Славянско-Краматорской агломерации.
Бронемашина ВСУ попала под удар беспилотника
Операторы подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжили работу по автотранспорту ВСУ в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации.
Во время воздушной разведки в районе Краматорска расчет разведывательного БПЛА обнаружил на трассе боевую бронированную машину ВСУ. Внутри находились личный состав и материальные средства.
После обнаружения цели в район был направлен ударный БПЛА. Аппаратом управлял расчет отдельного батальона специального назначения Южной группировки войск. В результате атаки бронемашина была уничтожена.
Удар Ми-28НМ по пункту управления БПЛА
Экипаж вертолета Ми-28НМ получил перед вылетом координаты расположения личного состава и пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
«Поступила задача по уничтожению пункта управления БПЛА на территории врага. Произвели взлет и отработали по цели, уничтожив ее. Это наш не первый боевой вылет и не первый пораженный противник на счету. Мы наращиваем прессинг врага с помощью «Изделия-305». Бьем мы им точно и разрушительно. Победа не за горами, весь личный состав работает для ее достижения. И мы ее добьемся. Враг будет разбит!», – рассказал штурман вертолета Ми-28нм с позывным «Татарин».
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В ходе выполнения задачи экипаж применил легкую многоцелевую управляемую ракету по заданным координатам. Согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания вертолет вернулся на аэродром базирования.
Круглосуточная работа нового гексакоптера «Мангас»
В Харьковской области военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» применяют новый гексокоптер «Мангас». Аппарат используется не только для поражения укрытий и личного состава ВСУ, но и для доставки продовольствия и боеприпасов подразделениям переднего края. Дежурство расчетов ведется круглосуточно.
Во время воздушной разведки был обнаружен блиндаж ВСУ. Получив координаты, расчет гексокоптера, оснащенного боевой частью, направил аппарат к цели. После выхода в заданный район оператор с помощью тепловизионной камеры обнаружил противника и выполнил сброс боевой части.
Шестимоторная конструкция обеспечивает повышенную устойчивость гексокоптера в полете и позволяет сохранять управляемость даже при отказе одного двигателя. Аппарат способен доставлять около 10 килограммов полезной нагрузки на расстояние свыше 10 километров. Конструкция рассчитана на работу в различных погодных условиях и выполнение широкого спектра задач, связанных с перевозкой грузов.
По словам операторов БПЛА, одним из ключевых преимуществ «Мангаса» является автопилот. Он позволяет прокладывать маршрут и корректировать его непосредственно во время полета.
Военнослужащие высоко оценили возможности гексокоптера: его применение снижает риск для групп, которые доставляют продовольствие и боеприпасы, ускоряет снабжение и повышает эффективность поддержки активных действий штурмовых групп.
Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» продолжают оснащаться современным оборудованием и техникой.