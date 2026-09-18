18 сентября 2026, 08:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские силы нанесли удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, а на линии боевого соприкосновения были поражены склад боеприпасов, бронемашина и пункт управления БПЛА ВСУ. Одновременно подразделения беспилотных систем группировки «Север» показали возможности нового гексокоптера «Мангас» в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Удар по портам и военной логистике «Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов Бронемашина ВСУ попала под удар беспилотника Удар Ми-28НМ по пункту управления БПЛА Круглосуточная работа нового гексакоптера «Мангас»

Удар по портам и военной логистике

«Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов

Фото: iStock/Perytskyy

Бронемашина ВСУ попала под удар беспилотника

Удар Ми-28НМ по пункту управления БПЛА

«Поступила задача по уничтожению пункта управления БПЛА на территории врага. Произвели взлет и отработали по цели, уничтожив ее. Это наш не первый боевой вылет и не первый пораженный противник на счету. Мы наращиваем прессинг врага с помощью «Изделия-305». Бьем мы им точно и разрушительно. Победа не за горами, весь личный состав работает для ее достижения. И мы ее добьемся. Враг будет разбит!», – рассказал штурман вертолета Ми-28нм с позывным «Татарин».

Премьер Польши отметил катастрофические потери ВСУ

Круглосуточная работа нового гексакоптера «Мангас»