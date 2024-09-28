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Свыше 18 тысяч человек и более сотни танков потеряли боевики ВСУ в боях под Курском. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня», — добавили в оборонном ведомстве.Перед этим издание El País сообщало, что киевский режим находится на пределе собственных возможностей в конфликте с Москвой.
Спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, подчеркнув, что Киев осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет.
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Никита Кротов