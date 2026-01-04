Минобороны сообщило об уничтожении 41 БПЛА над регионами РФ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Атаку отражали местные системы ПВО.
Наибольшее количество БПЛА российские военные нейтрализовали над территорией Курской области. Там удалось сбить 14 летательных аппаратов. Семь беспилотников выявили и уничтожили в границах Московского региона и шесть – под Рязанью. По четыре цели силы ПВО ликвидировали над Белгородской и Липецкой областями.
«Три – над территорией Владимирской области, два – над территорией Тверской области, один – над территорией Воронежской области», — говорится в сводке МО РФ.Атака осуществлялась в период с 20:00 по 23:00 беспилотниками самолётного типа.