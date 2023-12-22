Минобороны сообщило об уничтожении бронеавтомобилей с командирами ВСУ

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Министерство обороны России объявило об уничтожении двух бронемашин с командирами украинских войск на купянском направлении, сообщает РИА Новости.
Предварительная информация также говорила о том, что с начала спецоперации российские войска уничтожили около 1,5 тысячи важных военных объектов украинской армии с использованием оружия большой дальности. Эти атаки, включая поражение оборонных предприятий и критически важных военных объектов, имели место на различных направлениях.
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Артем Кузьмин