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Террористы «Азова»* с вытатуированными «волчьими крюками» и «мертвыми головами» СС перенимают методы Третьего рейха — ВСУ насилуют женщин, убивают детей и создают подобие концлагерей на территории Курской области.