Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье

Фото: istock / Dmytro Sheremeta
Террористы «Азова»* с вытатуированными «волчьими крюками» и «мертвыми головами» СС перенимают методы Третьего рейха — ВСУ насилуют женщин, убивают детей и создают подобие концлагерей на территории Курской области.
Об ужасающих подробностях зверских преступлений киевского режима, которые раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова, читайте в материале «Радио 1».
Детали чудовищных преступлений фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны известны многим. И сейчас, слушая доклад Министерства иностранных дел, хочется думать, будто это страшные страницы истории 1942—1945 годов. Но нет, это происходит сейчас, в современном мире, на территории оккупированной уже новыми нацистами Курской области.
Фото: istockphoto/ForgottenBeautyPhotography
Пугает и то, что нарушения всех норм международного права не смущают цивилизованную Европу. Статья 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает акты насилия или угрозы насилием в отношении гражданского населения во время войны. Но западные политики и СМИ об этом умалчивают.
Один из фактов немыслимой расправы над детьми поведал в конце августа заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка одиннадцатого армейского корпуса. Боевики в Курской области расстреляли троих школьников от 10 до 12 лет, которые пытались уехать на мотоцикле в районе Малой Локни.
Фото: istockphoto/shironosov
Несмотря на попытки «цивилизованного» Запада замалчивать подобные зверства и игнорировать факт возрождения фашизма в мире, эти преступления не только войдут в историю, но и не останутся безнаказанными.
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Подобия концлагерей
«Имеются и многочисленные данные свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске, о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концентрационных лагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей», — рассказала представитель МИД в ходе IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.Фото: istockphoto/BONDART
Детали чудовищных преступлений фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны известны многим. И сейчас, слушая доклад Министерства иностранных дел, хочется думать, будто это страшные страницы истории 1942—1945 годов. Но нет, это происходит сейчас, в современном мире, на территории оккупированной уже новыми нацистами Курской области.
Изнасиловали и расстреляли женщину в школеУкраинские боевики с фашистской символикой не останавливаются ни перед чем, включая преступления против половой неприкосновенности. Негодяи в форме насилуют женщин перед расстрелом.
«14 сентября российские следователи задокументировали свидетельство жуткого военного преступления в селе Гончаровка Курской области — боевики ВСУ изнасиловали и расстреляли работавшую в местной школе женщину, узнав, что её сын — военный», — рассказала Захарова.
Фото: istockphoto/ForgottenBeautyPhotography
Пугает и то, что нарушения всех норм международного права не смущают цивилизованную Европу. Статья 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает акты насилия или угрозы насилием в отношении гражданского населения во время войны. Но западные политики и СМИ об этом умалчивают.
«Школьники убиты выстрелами в спину»Дети впервые в истории человечества стали объектом нацистской государственной политики именно в годы Великой Отечественной войны. И вот спустя 80 лет, в современном мире, со всеми его правами и прописанными законом нормами, зверские преступления против детей повторяются. А западные сообщества по-прежнему молчат.
Один из фактов немыслимой расправы над детьми поведал в конце августа заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка одиннадцатого армейского корпуса. Боевики в Курской области расстреляли троих школьников от 10 до 12 лет, которые пытались уехать на мотоцикле в районе Малой Локни.
«Они были убиты выстрелами в спину», — говорится в документах МИД, которые зачитывает Захарова.И это не все ужасы на оккупированной новыми фашистами территории.
Фото: istockphoto/shironosov
«Сколько уже детей распято на Украине?»В одном из примеров Мария Захарова рассказала, как 15 сентября в Курской области украинские боевики американской авиабомбой уничтожили школу. Самое обычное образовательное учреждение для детей стерли с лица земли и назвали это местью за удар по военному институту в Полтаве.
«Сколько уже детей распято на Украине? Сколько детей уже распято на Донбассе, мальчиков и девочек? Кто-нибудь из смеявшихся не хочет посчитать?», — спрашивает Захарова, приводя факты преступлений против детей.Фото: сайт МИД РФ
Несмотря на попытки «цивилизованного» Запада замалчивать подобные зверства и игнорировать факт возрождения фашизма в мире, эти преступления не только войдут в историю, но и не останутся безнаказанными.
«Российские правоохранительные органы фиксируют каждое преступление. Все причастные обязательно ответят по всей строгости закона», — заверили в МИД.
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*организация признана террористической и запрещена в России
Лия Мурадьян