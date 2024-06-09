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В Одесской области прогремели взрывы

ТСН: в Одесской области Украины прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
09 июня 2024, 07:07
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в Одесской области Украины. Об этом информирует телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны в районе населенного пункта Затока под Одессой.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.



Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Зеленский анонсировал поставки дополнительных средств ПВО Украине
09 июня 2024, 08:36

Фото: iStock/e-crow

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале о том, что удалось достичь договоренности по поставкам Украине новых систем ПВО.
Тип и количество поставляемых систем противовоздушной обороны Зеленский не уточнил, как и страны, с которыми достигнуто соглашение. Примечательно, что часть систем ПВО ожидают в ближайшее время, часть появится к осени текущего года.

Ранее обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью
09 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что система ПВО сбила вражеский дрон самолетного типа. По данным российского военного ведомства, при помощи него украинская армия собирались совершить террористическую атаку на российский объект.

Уточняется, что попытка ВСУ была успешно пресечена.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его ударов по российским позициям
09 июня 2024, 05:44

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Артиллерия гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожила минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время их работы по российским позициям, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.
Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе, когда они осуществляли беспрерывный огонь по передовым позициям в зоне специальной военной операции (СВО).

Благодаря слаженной работе разведчиков артиллерии и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы нанесли прямой удар по огневой точке противника, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Харькова.

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#вс рф
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Балицкий заявил о кончающихся солдатах ВСУ
Балицкий: ВСТУ теряет солдат, «мясных штурмов» стало меньше
09 июня 2024, 05:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, а «мясных штурмов» стало меньше. Его слова цитирует РИА Новости.
Губернатор пояснил, что украинская армия продолжает обороняться практически на всех направлениях, в том числе она оставила Крынки и Работино, очевидно, что противник устал.

«Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», – сказал Балицкий.

Он добавил, что у украинских военных нет причин и они не понимают, за что они идут в бой. Идейно мыслящих людей, которые воевали на Донбассе восемь лет и вышли на первый план после начала специальной военной операции (СВО), практически нет.

Ранее Балицкий оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страны и народ.

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#сво
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В Николаеве прогремели взрывы
Страна.ua: в Николаеве прозвучала серия взрывов
08 июня 2024, 23:48

Фото: iStock/aapsky

В подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Официальное подтверждение в данный момент отсутствует.
Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось о взрыве в районе населенного пункта Затока под Одессой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Меркурис: уничтожение Россией техники США на Украине превратилось в рутину
08 июня 2024, 23:42

Фото: iStock/dr_evil

Британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале назвал уничтожение техники, поставляемой на Украину из США, рутиной российской армии.
«Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает», – отметил он.

Эксперт напомнил о появлении на днях видео того, как российская армия вывела из строя танк Abrams и бронемашину Bradley производства США в районе Очеретино и Авдеевки.

8 июня Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении.

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#эксперимент
#экспертное мнение
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Глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты
Глава МО Австрии: НАТО перешла красную черту, разрешив удары по целям в России
08 июня 2024, 23:03

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Запад пересёк красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию die Presse.
Она подчеркнула, что красная линия была пресечена многими государствами, разрешившими обстрелы России. В связи с этим она рада, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что не будет отправлять войска на Украину.

Журналист издания спросил у Таннер, должен ли Киев иметь возможность для защиты Харькова от обстрелов ВС РФ. Она отметила, что Австрия, как нейтральная в военном отношении страна, не имеет права судить об этом.

Ранее, 6 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по размещению военных на территории Украины. Вместе с тем он добавил, что члены НАТО имеют право оказывать киевским властям разностороннюю поддержку.

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#оружие
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ВСУ лишились свыше 400 военных за сутки в зоне действия группировки «Юг»
МО РФ: в зоне действия группировки «Юг» ВСУ потеряли более 400 человек за сутки
08 июня 2024, 21:03

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения группировки войск «Юг» за сутки ликвидировали более 400 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и техники сразу семи бригад украинских войск вблизи населённых пунктов Часов Яр, Красное, Зализнянское, Григоровка и Калинина в ДНР.

В результате проведённых операций ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП), гаубицу Д-50 калибра 152 миллиметра, гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра и орудие М119 калибра 105 миллиметров американского производства.

Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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#сво
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В США требования Киева по переговорам назвали фантастическими из-за успеха ВС РФ
RS: требования Киева по переговорам кажутся фантастическими из-за успеха ВС РФ
08 июня 2024, 20:42

Фото: iStock/alzay

Требования властей Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха ВС РФ на передовой. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что после полутора лет жестокого тупика, все военные расчёты смещаются в сторону России, в связи с чем требования Украины и саммит в Швейцарии выглядят фантастическими.

Как раз это, по мнению автора статьи, стало одной из причин отказа президента США Джо Байдена посещать конференцию. Вместо этого он предпочёл отправиться в Калифорнию для сбора средств на свою предвыборную кампанию.

Саммит в Швейцарии действительно будет содержать серьёзные переговоры по важным аспектам плана Украины, однако это нисколько не приблизит конфликт к завершению.

Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Участие в нём уже подтвердили свыше 100 государств.

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