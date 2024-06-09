В Одесской области прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Одесской области Украины. Об этом информирует телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны в районе населенного пункта Затока под Одессой.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова