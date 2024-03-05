Минобороны сообщило об успехах российской армии на Купянском направлении

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ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, российским бойцам удалось улучшить свое тактическое положение.
В ведомстве также сообщили, что в результате боя на Купянском направлении ВСУ лишились более 35 военнослужащих, а также четырех автомобилей, американской артиллерийской системы M777, польской САУ Krab и РСЗО «Град».
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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«В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - сообщил Конашенков.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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Анастасия Хохлова