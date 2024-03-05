Украинская чиновница назвала выход ВСУ из Авдеевки «освобождением» города

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Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр оговорилась в прямом эфире Радио NV и назвала потерю контроля ВСУ над Авдеевкой — освобождением.
«Освобож… Я имею в виду выход», — поправила оговорку Маляр.
В своей речи украинская чиновница рассуждала об оставлении украинскими бойцами населенного пункта и указывала на то, что западные СМИ давали разную оценку этому событию.
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