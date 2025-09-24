Украинские беспилотники ударили по Белгороду после ракетного обстрела

24 сентября 2025, 00:42

Гладков сообщил об очередном ударе по Белгороду

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вслед за ракетным обстрелом организовали налет беспилотников на Белгород. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.