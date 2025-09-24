Украинские беспилотники ударили по Белгороду после ракетного обстрела
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вслед за ракетным обстрелом организовали налет беспилотников на Белгород. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате одного из ударов ранения получил мирный житель. Пострадавший при атаке на многоквартирный дом мужчина доставлен в городскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы баротравма и множественные осколочные ранения спины и руки. Кроме того, зафиксированы повреждения фасада дома. По словам Гладкова, еще один беспилотник ударил по административному зданию.
Ранее губернатор сообщал, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате вражеской атаки шесть человек пострадали.
Читайте также: