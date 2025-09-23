Минобороны: за четыре часа сбиты 19 украинских БПЛА над регионами РФ

23 сентября 2025, 23:59

Системы ПВО за четыре часа сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Над несколькими регионами России и акваторией Черного моря были зафиксирована активность беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Результатами отражения атаки поделились в Минобороны РФ.