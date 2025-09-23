Минобороны: за четыре часа сбиты 19 украинских БПЛА над регионами РФ
Над несколькими регионами России и акваторией Черного моря были зафиксирована активность беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Результатами отражения атаки поделились в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 23 сентября с 19:00 до 23:00 (мск) системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 украинских БПЛА. Работа ПВО велась в Белгородской, Курской, Ростовской областях, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Кроме того, ракетному обстрелу подвергся Белгород. Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, ранения различной степени тяжести получили шесть человек. В некоторых районах наблюдаются неполадки с электроснабжением и подачей воды.
