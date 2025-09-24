Средства ПВО отражают мощную атаку ВСУ в Ростовской области

Достижения.рф

Силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов ВСУ в нескольких районах Ростовской области. В Шолоховском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



По его словам, атака украинских сил отражается в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

Уточняется, что возгорание жилого дома произошло в станице Базковской.

«На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется», — добавил Слюсарь.
Ранее сообщалось, что ВСУ вслед за ракетным обстрелом организовали налет беспилотников на Белгород. В результате одного из ударов мирный житель получил ранения. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, еще один дрон ударил по административному зданию.
