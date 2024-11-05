Минобороны: Разведчики ВДВ перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области

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Российские силы восстановили госграницу в районе Глушковского района Курской области, заблокировав маршрут ВСУ с помощью минного шлагбаума, сообщает Минобороны.
«Тульские разведчики-десантники установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ пытались прорваться на нашу территорию», — информирует ведомство.Украинские силы 6 августа предприняли попытку вторжения в Курскую область, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боев ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат и значительное количество техники.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытался помешать российскому наступлению в Донбассе, но эти попытки оказались безуспешными.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции для защиты населения.
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Мария Моисеева