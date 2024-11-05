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Госдеп заявил о переброске 10 тысяч военных из КНДР в Курскую область

Миллер: в Курскую область переброшены 10 тыс. военнослужащих КНДР
Фото: istock / Omer Serkan Bakir

Фото: istock / Omer Serkan Bakir

На территории Курской области размещены 10 тысяч солдат из КНДР, в скором времени они смогут участвовать в боевых действиях. О переброске северокорейских военнослужащих заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярной пресс-конференции для журналистов, передает ТАСС.
«Мы полагаем, что 10 тысяч военнослужащих прибыли в Курск и могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сообщил Миллер.
Руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что знает о сообщениях о возможном участии военнослужащих КНДР в конфликте в Курской области, но на данный момент не может подтвердить их точность. Помимо этого, Миллер указал, что, как уже упоминалось ранее, они вполне могут быть задействованы в противостоянии с ВСУ.



«Если это произойдет, они станут законными целями», — добавил он.
Ранее в СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Политолог Караганов предложил способ избежать мирового конфликта
Караганов: усиление ядерного сдерживания — залог безопасности
04 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Gerasimov174

Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, считает, что избежать третьей мировой войны можно только за счет усиления роли ядерного сдерживания в международных отношениях на ближайшие 15-20 лет.
Сергей Караганов подчеркнул, что главная задача сейчас — не искать соглашения, а предотвращать мировой конфликт, передают РИА Новости.

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать третьей мировой войны», — заключил он.
В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил опасения, что отсутствие диалога по украинскому конфликту может увеличить риск третьей мировой войны.

Он отметил, что эскалация на Украине усиливается, что делает необходимым возобновление переговоров между Киевом и Москвой для стабилизации ситуации.

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Путин оценил вклад Слюсаря в развитие отечественной авиации
04 ноября 2024, 22:17

Юрий Слюсарь (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Новоиспеченный врио губернатора ростовского региона Юрий Слюсарь внес вклад в развитие отечественной авиации, заявил глава государства Владимир Путин.
«Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом», — сказал президент на встрече с чиновником.
Перед назначением на пост главы Ростовской области Слюсарь был президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Также работал директором департамента авиапрома и замминистра. Кроме того, трудился в российском Минпромторге.

Ранее главой Ростовской области был Василий Голубев, назначенный врио руководителя региона в 2010 году.

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#россия
#авиация
#губернаторы
#ростовская область
#владимир путин
#новости
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Врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей назначены Первышов и Слюсарь
04 ноября 2024, 21:48

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей Евгения Первышова и Юрия Слюсаря. Соответствующие указы опубликовал Кремль на сайте.
Они же утверждают отставки экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева и бывшего главы тамбовского региона Максима Егорова.

Путин отметил важность ростовского региона для страны, попросив новоиспеченного руководителя сразу погрузиться в вопросы его жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что у бывшего губернатора Ростовской области прошли обыски. Источник портала 161.RU информировал, что в регионе планируется провести тщательную проверку. Силовики продолжают работу.

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#ростовская область
#новости
#губернаторы
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В МИД ответили, кто обеспечил Санду победу на выборах
Захарова: Санду победила на выборах за счет голосов диаспоры в странах Запада
04 ноября 2024, 21:12

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдовы)

Действующий молдавский лидер Майя Санду победила на выборах за счет голосов диаспоры Молдавии в западных странах, заявила российский дипломат Мария Захарова. Она подчеркнула, что большая часть жителей самой республики выразила Санду недоверие.
«Результаты подсчета бюллетеней позволяют сделать вывод о том, что, как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу Майи Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Выборы в Молдавии прошли в два тура. Основным оппонентом Санду на голосовании был экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, выступавший за партнерство с РФ. Сама Санду выступила за антироссийские санкции и евроинтеграцию.

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#россия
#молдавия
#выборы
#мид рф
#мария захарова
#новости
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«Мне нравится»: Трамп предложил оригинальный «способ» погашения госдолга США
Трамп предложил погасить госдолг США в 35 триллионов долларов криптовалютой
04 ноября 2024, 19:25

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил выплатить госдолг страны при помощи криптовалюты. Такое заявление политик сделал в рамках встречи со сторонниками.
«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: «35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга». Мне это нравится», — сказал он.
Перед этим бизнесмен Илон Маск говорил, что США могут обанкротиться по причине больших государственных расходов.

В прошлом году мировой госдолг преодолел отметку в сотню триллионов долларов, примерно треть которого приходится на Штаты. Долг самих Штатов в июле этого года преодолел отметку в 35 триллионов долларов.

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Эрнст поставил Стива Джобса в один ряд с Гитлером

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#мир
#сша
#долги
#криптовалюта
#дональд трамп
#новости
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Эрнст поставил Стива Джобса в один ряд с Гитлером
04 ноября 2024, 18:14

Константин Эрнст (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил создателя «iPhone» Стива Джобса с Адольфом Гитлером во время выступления на симпозиуме «Создавая будущее» в Москве. Эрнст рассуждал о том, что «iPhone разрушает человеческие связи».
«Поэтому, в принципе, лично для меня Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — сказал Эрнст.
Он подчеркнул, что «iPhone» является вредной и чудовищной вещью для человечества. По словам Эрнста, наличие у людей изобретения Стива Джобса позволяет им «месяцами или даже годами» не навещать родителей.

Перед этим первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, представители скольких стран приехали в РФ обсудить будущее человечества.

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Стало известно, кто может стать следующим губернатором Ростовской области
Следующим губернатором Ростовской области может стать Юрий Слюсарь
04 ноября 2024, 17:12

Юрий Слюсарь (Фото: сайт партии «Единая Россия»)

Юрий Слюсарь, возглавляющий Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), может занять кресло губернатора Ростовской области, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Ранее стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев заявил об уходе в отставку. По его словам, он займется другой работой.

Также Голубев отметил, что благодаря слаженным действиям жителей Донского региона получилось разрешить актуальные вопросы. Кроме того, реализованы важные для области проекты, а Ростовская область теперь — регион-лидер.

Чиновник резюмировал, что у него в приоритете всегда будет развитие Ростовской области.

Голубева назначили на должность в 2015 году. С 2010 года он был врио губернатора региона.

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#мир
#россия
#новости
#ростовская область
#губернаторы
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Кириенко: представители более 100 стран обсуждают в РФ будущее
04 ноября 2024, 17:12

Симпозиум «Создавая будущее» (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Представители более сотни стран приехали в РФ для обсуждения будущего человечества в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», заявил первый заместитель администрации главы государства Сергей Кириенко.
«На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из более ста стран мира, которые точно представляют большинство жителей нашей прекрасной планеты», — сказал он в ходе пленарного заседания.
Симпозиум «Создавая будущее» начал работать в столице в понедельник, 4 ноября, когда открылся Национальный центр «Россия».

Кириенко подчеркивал, что работа центра начнется с симпозиума «Создавая будущее», посвященного взгляду в будущее.

В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства.

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#сергей кириенко
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Ликсутов заявил о росте промышленного производства в Москве на 14,2%
04 ноября 2024, 16:22

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Промышленное производство в Москве выросло более чем на 14% заявил заммэра столицы по транспортным и промышленным вопросам Максим Ликсутов.
«По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору…» — сказано в публикации на сайте столичного правительства.
В особенности, отмечен заметный рост производства потребительских товаров. Предприятиями наращивается выпуск обуви, одежды, продуктов питания, косметических и моющих средств, а также прочих изделий.

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#промышленность
#москва
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