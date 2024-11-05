Госдеп заявил о переброске 10 тысяч военных из КНДР в Курскую область

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На территории Курской области размещены 10 тысяч солдат из КНДР, в скором времени они смогут участвовать в боевых действиях. О переброске северокорейских военнослужащих заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярной пресс-конференции для журналистов, передает ТАСС.
«Мы полагаем, что 10 тысяч военнослужащих прибыли в Курск и могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сообщил Миллер.Руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что знает о сообщениях о возможном участии военнослужащих КНДР в конфликте в Курской области, но на данный момент не может подтвердить их точность. Помимо этого, Миллер указал, что, как уже упоминалось ранее, они вполне могут быть задействованы в противостоянии с ВСУ.
«Если это произойдет, они станут законными целями», — добавил он.Ранее в СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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