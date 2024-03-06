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Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне

МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области около 09:00 мск
06 марта 2024, 11:07
Фото: istockphoto/Naypong

Фото: istockphoto/Naypong

По данным Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны в 09:00 по московскому времени сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

«Шестого марта около 09:00 мск была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.
Ранее в Белгородском районе области сработала сирена оповещения о ракетной опасности, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей оставаться в домах или искать укрытие в помещениях с толстыми стенами.

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#беспилотник
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#Вячеслав Гладков
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В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии
Балицкий: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону, но уже поздно
06 марта 2024, 10:40

Фото: Сайт Кремля

Глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился информацией о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивляться успехам Российской армии на южном направлении.
В интервью для РИА Новости 6 марта он отметил, что украинские военные стараются организовать эшелонированную оборону на задних позициях, однако начали это делать слишком поздно, чтобы сдержать продвижение Вооруженных сил России.

«Наши успехи на фронте заставляют противника перейти к глубокой обороне и начать строительство укреплений. Однако то, что они начали это только сейчас, свидетельствует о том, что они пропустили свой шанс на подготовку», — отметил политик.
Балицкий подчеркнул, что для создания сложных оборонительных укреплений, требующихся в данной ситуации, ВСУ потребуется не менее полугода.

Ранее он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем вся территория Запорожской области, включая город Запорожье, будет под контролем России.

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Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

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#всу
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Кадыров рассказал об обстановке в Белогоровке
Кадыров: ВС РФ разгромили лабиринт и норы ВСУ на меловом карьере у Белогоровки
06 марта 2024, 10:31

Российские военнослужащие продолжают наступление у Белогоровки в Луганской Народной республике. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
За минувшие сутки группа армейского корпуса ВС РФ «Аида» уничтожила 17 бойцов ВСУ. Также ликвидированы 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. В настоящее время ведутся бои за меловой карьер, отметил глава Чечни.

Кадыров также выразил благодарность бойцам за эффективное выполнение оперативно-боевых задач.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#лнр
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Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов
Балицкий: Отказывающиеся от обмена пленные будут восстанавливать новые регионы
06 марта 2024, 09:41

Фото: Сайт Кремля

Украинских пленных, которые отказались от обмена и желают стать гражданами России, планируют привлечь к восстановлению новых регионов и строительству. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

По информации главы региона, в плен взяли 25 тысяч бойцов ВСУ. Уточняется, что это военнослужащие, которых не нужна медицинская помощь.

Сейчас изучаются варианты, как их можно задействовать в восстановлении того, что они сами разрушили, и строительстве объектов в новых регионах Российской Федерации.

До этого появились кадры, как бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
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#новости
#всу
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Стало известно общее количество танков Abrams под Авдеевкой
Пушилин: ВСУ отправляли 5 танков Abrams к Авдеевке
06 марта 2024, 09:25

Фото: istock / dr_evil

Украина направила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, из которых три были уничтожены.
С таким заявлением 6 марта выступил глава ДНР Денис Пушилин на территории Всемирного фестиваля молодежи, передает сайт ura.ru.

«Действительно, информация, которую предоставило министерство обороны, подтверждает уничтожение трех танков Abrams. Согласно нашим данным, на авдеевское направление было переброшено не менее пяти танков. Пока нет информации о том, удалось ли вывезти наших три уничтоженных танка на нашу территорию», — отметил Пушилин во время выступления .
Он также подчеркнул, что эффективность этих танков была переоценена западной пропагандой и что российские войска продолжают демонстрировать свою способность справляться с этим оружием.

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#денис пушилин
#танк
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В Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России
Генерал Пацек: инициатива на Украине полностью перейдет к РФ в конце апреля
06 марта 2024, 08:30

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Польский генерал Богуслав Пацек в разговоре с RMF FM спрогнозировал перемены на фронте. Он заявил, что в конце апреля — начале мая инициатива на поле боя полностью перейдет к Вооруженным силам РФ.

Пацек пояснил, что в скором времени погодные условия станут более благоприятными для наступления РФ. Генерал признал, что оказываемой западной помощи Киеву не хватает для противостояния с Россией.

Он подчеркнул, что РФ обладает преимуществом по всей линии фронта. При этом он добавил, что сейчас ВС РФ действуют даже не на полную мощность.

Ранее сообщалсоь, что в Польше создают беспилотные дроновые войска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вс рф
#россия
#украина
#польша
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Уничтожение HIMARS и штурмы в Ивановском: последние новости СВО
06 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/Michele Ursi

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на переброску резервов на некоторые участки ВСУ лишаются личного состава и техники натовского образца. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось закрепиться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ предприняли попытку атаки в районе Работино с целью выбить российские войска с занятых ранее позиций, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ ответили противнику артиллерийским огнем и сдержали оборону. Продолжаются активные бои.

Донецкое направление


ВС РФ перешли в активное наступление на этом участке фронта. Несмотря на сопротивление ВСУ, российским бойцам удалось закрепиться на юге Красногоровки. ВСУ стягивают резервы в Бердычи и Победу. Продвинуться российской армии удалось в лесополосах к западу от трассы О0532 по направлению к Георгиевке.

Бахмутское направление


Российские войска продолжают штурмовать Ивановское. Инициатива полностью перешла к ВС РФ. В результате боя ВСУ лишились несколько единиц техники, в том числе западного производства.


Луганское направление


На Луганском направлении российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают успешные штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В районе Табаевки продолжаются ожесточённые бои.
ВС РФ удалось уничтожить американскую РСЗО M142 HIMARS к северу от Покровска.

Авдеевское направление


На Авдеевском направлении идут встречные бои. ВСУ перебросили резервы и перешли в контратаки. ВС РФ сдерживают позиции, теснят противника. Российские войска в ходе отражения наступления уничтожили очередной танк M1 Abrams американского производства.

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Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Воронежской области
06 марта 2024, 08:13

Фото: istock / aapsky

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Эти БПЛА могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатого вещества на расстояние до нескольких сотен километров. В ведомстве сочли действия Украины как попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

О попытке удара ВСУ сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как утверждает глава региона, пострадавших нет, а последствий на земле на данный момент не зафиксировали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#всу
#пво
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Балицкий высказался о сроках освобождения всей Запорожской области
Балицкий выразил надежду на освобождение всего Запорожья в скором времени
06 марта 2024, 07:03

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Руководитель Запорожья Евгений Балицкий выразил надежду, что ВС РФ в обозримом будущем возьмут под свой контроль часть региона, занятую украинской армией. Об этом пишет РИА Новости.
«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», — заявил глава региона.
Ранее стало известно, что губернатор Запорожской области Балицкий был целью терактов Киева с применением химического оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#контроль
#новости
#запорожская область
#вс рф
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Минобороны: Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении
06 марта 2024, 05:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ и скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
Особенностью стало то, что поразить цель удалось с предельно малой высоты — 25 метров.

«При подходе к противнику выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение манёвра и уход под нижнюю границу действия ПВО противника», — рассказал член экипажа одного из штурмовиков.

В российском военном ведомстве поделились кадрами боевой работы самолетов и рассказали, что лётчики наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13, а затем выполняют противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей и возвращаются на свои аэродромы базирования.

Ранее впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS, которую накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.


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