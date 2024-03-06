Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне

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По данным Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны в 09:00 по московскому времени сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
«Шестого марта около 09:00 мск была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.Ранее в Белгородском районе области сработала сирена оповещения о ракетной опасности, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей оставаться в домах или искать укрытие в помещениях с толстыми стенами.
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